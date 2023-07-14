FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı destansı direniş! Hükümetten peş peşe 15 Temmuz mesajı: "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

15 Temmuz 2016'daki tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Hain darbe girişiminde 252 vatandaş ve askerimiz şehit oldu.
Hükümetten 15 Temmuz'a ilişkin peşi sıra açıklamalar yapıldı. Söz konusu açıklamalarda "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi ve "Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi.
Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti.
"HAİNLERLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."
"ŞEHİTLERİMİZ, FETÖ İHANET ŞEBEKESİNE GEÇİT VERMEDİ"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, "Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır" ifadelerini kullandı.
Fidan, "Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.