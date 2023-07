FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı destansı direniş! Hükümetten peş peşe 15 Temmuz mesajı: "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

"FETÖ İLE MÜCADELEYE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle bakanlıkta, darbe girişiminde şehit olanların yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca konser verildi.



"15 TEMMUZ, HALKIN İRADESİNİN ZAFERİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Bakan Güler, darbe girişiminin, milletin direnişi sayesinde destana dönüştüğünü söyleyerek, "O gece asil Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla her yaştan, her görüşten insanıyla bu alçaklara karşı durmuş, devletin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır. Aynı şekilde, asil milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devletine, ülkesine bağlı şerefli mensupları da milletimizle omuz omuza vererek, bu hainlere karşı kahramanca direnmiş, onlara engel olmuştur. Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde ihanet şebekesinin kalleşçe girişimi boşa çıkartılmış, milli irade maruz kaldığı en büyük sınamayı alnının akıyla bertaraf etmeyi başarmıştır. Sonuç olarak 15 Temmuz, hainlerin ihanetinden halkın iradesinin zaferine dönüşmüştür" diye konuştu..



Bir daha böyle hadiseler yaşanmaması için 15 Temmuz'un her yönüyle kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini bildiren Güler, "Bu çerçevede büyük ve güçlü Türkiye yolunda FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Nitekim, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın da rütbesi geri alınmıştır. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığı olarak tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ ile mücadelemiz büyük bir hassasiyetle ve tavizsiz şekilde yürütülecektir" ifadelerini kullandı.