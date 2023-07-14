FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı destansı direniş! Hükümetten peş peşe 15 Temmuz mesajı: "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

15 Temmuz 2016'daki tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Hain darbe girişiminde 252 vatandaş ve askerimiz şehit oldu.



Hükümetten 15 Temmuz'a ilişkin peşi sıra açıklamalar yapıldı. Söz konusu açıklamalarda "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi.



Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti.