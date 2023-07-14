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    • 14.07.2023 22:01
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    FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı destansı direniş! Hükümetten peş peşe 15 Temmuz mesajı: "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

    Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Aziz şehitler rahmetle anılırken hükümet "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz" mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

    15 Temmuz 2016'daki tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Hain darbe girişiminde 252 vatandaş ve askerimiz şehit oldu.

    Hükümetten 15 Temmuz'a ilişkin peşi sıra açıklamalar yapıldı. Söz konusu açıklamalarda "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.



    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi ve "Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi.

    Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti.



    "HAİNLERLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

    Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

    Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."



    "ŞEHİTLERİMİZ, FETÖ İHANET ŞEBEKESİNE GEÇİT VERMEDİ"
    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, "Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır" ifadelerini kullandı.

    Fidan, "Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



        "FETÖ İLE MÜCADELEYE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle bakanlıkta, darbe girişiminde şehit olanların yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

        15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca konser verildi.

        "15 TEMMUZ, HALKIN İRADESİNİN ZAFERİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"
        Bakan Güler, darbe girişiminin, milletin direnişi sayesinde destana dönüştüğünü söyleyerek, "O gece asil Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla her yaştan, her görüşten insanıyla bu alçaklara karşı durmuş, devletin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır. Aynı şekilde, asil milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devletine, ülkesine bağlı şerefli mensupları da milletimizle omuz omuza vererek, bu hainlere karşı kahramanca direnmiş, onlara engel olmuştur. Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde ihanet şebekesinin kalleşçe girişimi boşa çıkartılmış, milli irade maruz kaldığı en büyük sınamayı alnının akıyla bertaraf etmeyi başarmıştır. Sonuç olarak 15 Temmuz, hainlerin ihanetinden halkın iradesinin zaferine dönüşmüştür" diye konuştu..

        Bir daha böyle hadiseler yaşanmaması için 15 Temmuz'un her yönüyle kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini bildiren Güler, "Bu çerçevede büyük ve güçlü Türkiye yolunda FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Nitekim, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın da rütbesi geri alınmıştır. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığı olarak tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ ile mücadelemiz büyük bir hassasiyetle ve tavizsiz şekilde yürütülecektir" ifadelerini kullandı.



        "TÜRKİYE, ULUSLARARASI DÜZLEMDE MERKEZİ ROL ÜSTLENMEKTEDİR"
        TSK'nın, 15 Temmuz sonrası, yurt içi ve sınır ötesinde büyük ve kapsamlı operasyonların icrasına yöneldiğini ve terörün bitme noktasına getirildiğini bildiren Güler, ordunun aynı zamanda çok daha güçlendiği ve hareket kabiliyetinin arttığını ifade etti. 15 Temmuz'da darbe girişiminin engellemesiyle şer odaklarının da planlarının bozulduğunu söyleyen Güler, "Türkiye artık Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile tesis ettiği kapsamlı ilişkilerle uluslararası düzlemde merkezi bir rol üstlenmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı, savunma ve güvenlik konularının her zamankinden çok daha önemli hale geldiği bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda; amir ve komutanların emirleri, personelimizin emsalsiz kahramanlığı ile son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir" dedi.

        "BİRÇOK GÖREV BAŞARIYLA İCRA EDİLMEKTEDİR"
        Devletin bekası, vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam ettiğini aktaran Güler, "Bu kapsamda şanlı ordumuz yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir. Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliği en yoğun tedbirlerle sağlanırken mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz şekilde korunmaktadır. Aynı şekilde kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek verilmesinden bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlanmasına, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinden müşterek ve kapsamlı tatbikatların gerçekleştirilmesine kadar birçok görev de başarıyla icra edilmektedir" diye konuştu.


        Bakan Güler, konuşmasının ardından törene katılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Haberler Güncel FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı destansı direniş! Hükümetten peş peşe 15 Temmuz mesajı: "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
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