CHP'li Eren Erdem'den günün fıkrası: Erdoğan'a değil yedi düvele kaybettik

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını da MYK üyeleri ile danışmanlarına kesti.
BAY KEMAL'E KARŞI HAREKETE GEÇTİLER
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarak adaylık için harekete geçti.
İSTİFA İÇİN NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VEREN ERDEM GÖREVDE
Kılıçdaroğlu ise tüm kadrosunu değiştirerek istifadan kaçmaya çalışırken seçimler öncesi CHP kaybetmesi durumunda partiden istifa edeceğine dair "namus ve şeref sözü" veren Eren Erdem, CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.