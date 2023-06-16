CHP'li Eren Erdem'den günün fıkrası: Erdoğan'a değil yedi düvele kaybettik





KILIÇDAROĞLU'NU YEDİRMİYOR

'Değişim' tartışmalarına yönelik de konuşan Erdem, "Kılıçdaroğlu çok dikkatli bir şekilde bir politik hattı tartışmaya açma çabasıyla hareket ediyor. Evet değişim yapacağız, bütün politikalarımızı gözden geçireceğiz, hem de baştan aşağıya" ifadelerini kullandı.