Namus sözünü yutan CHP'li Eren Erdem 'kutu kola' kadar oy alamayan Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışladı





"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

Kendisine karşı bayrak çekip 'değişim' isteyenlere açık açık "koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

HAYIRSIZ EVLAT EKREM'E 'DEĞİŞİM' TOKADI

'Değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP lideri, "Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere ulaşan kitlelerdir. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız" dedi.







TEK BAŞINA AYAKTA ALKIŞLADI

Bay Bay Kemal'in koltuğu bırakmayacağını ilan edip Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşması sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.







CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kılıçdaroğlu konuşma yaparken tek başına ayağa kalktı ve alkış tutmaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem olurken "Namus sözünü yutsa da yalakalığı elden bırakmıyor" yorumları yapıldı.







Bilindiği üzere Erdem, seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü vermiş, seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutarak CHP'nin sosyal medyasının başına geçmişti.



Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var...



Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.







KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU..

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.

