Namus sözünü yutan Eren Erdem'in anketi de patladı: "Erdoğan kutu kolayı geçemez" diyen CHP'ye kutu kolanın altında oy alan Kılıçdaroğlu şoku

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta kader seçimlerini geride bırakarak 'istikrar' dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sandıktan alnının akıyla çıkarak zafer ilan etti.



Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

Bu durum karşısında tüm MYK'sının istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan edip diktatoryasını konuşturdu.