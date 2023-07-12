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    • 13.07.2023 01:39
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    CHP'de kan gövdeyi götürüyor! 'Aptal - şizofren' tadında yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması

    Değişim sancıları çeken CHP'nin İstanbul ayağındaki kaos katlanarak büyüyor. Başrolde yine Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu var. Daha önce 'Aptal - şizofren' ve 'Profil' gerilimiyle gündeme gelen ikili yine birbirini hedef aldı. CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kendisine 'profil' ayarı veren Canan Kaftancıoğlu'na yönelik "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na 'aptal - şizofren' kavgasına anımsatan bir yanıt geldi. Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı bir biçimde 'geri zekalı' yakıştırmasında bulundu, "Olduğu kadar zekasını konuşturmayı denese başarılı olur" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekrem İmamoğlu’na ’geri zekalı’ yakıştırması

    28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

    12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın ederken, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.



    Bir yandan da gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında şiddetlenen koltuk savaşına çevrildi.

    KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi. CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.


    Kılıçdaroğlu - İmamoğlu savaşına Canan Kaftancıoğlu da müdahil oldu.

    KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'PROFİL'Lİ BOMBARDIMAN
    Daha önce Ekrem İmamoğlu ile 'aptal - şizofren' gerilimi yaşayan Kaftancıoğlu bu kez de 'değişim' söylemine sığınan CHP'li İBB Başkanı'nı "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" sözleriyle hedef aldı.

    Kaftancıoğlu'nun sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.

    İMAMOĞLU'NDAN İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM MANİFESTOSU
    Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.

    Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.

        Gözünü koltuk hırsı bürüyen CHP'li İBB Başkanı gözü öyle kararttı ki ipleri tamamen kopma noktasına getirdi.

        11 Temmuz'da CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kendisine 'profil' ayarı veren Canan Kaftancıoğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandı.

        Toplantıda Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz İmamoğlu'na "Genel başkan adayı mısınız?" diye sorarak "Sen yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazandırdık" dedi. Bu sözlere sinirlenen İmamoğlu "Bana hain mi diyorsun. Hain sensin" yanıtını verdi.

        'KAFTANCIOĞLU ERKEK OLSAYDI ONUNLA DA BAŞKA TÜRLÜ KONUŞURDUM'
        Salonda gerginlik çıktığını öne süren Bayer, İmamoğlu'nun "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" diyerek salonu terk ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun salonu terk ederken, "Ben bu yola çıktım, geri dönüşü yok" dediği iddia edildi.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kaftancıoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na 'aptal - şizofren' kavgasına anımsatan bir yanıt geldi.

        "APTAL - ŞİZOFREN" OUT, "GERİ ZEKALI" IN
        CHP'li Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı bir biçimde 'geri zekalı' yakıştırmasında bulundu.

        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi 'erkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette…" sözleriyle İmamoğlu'nu hedef aldı.

        "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!" diyerek CHP'li İBB Başkanı'na rest çeken Kaftancıoğlu, "Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm. Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi" sözleriyle İmamoğlu'na ayar verdi.

        Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını hatırlamakta fayda var...

        "APTAL - ŞİZOFREN - MÜTEAHHİT KAFALI..."
        Canan Kaftancıoğlu, seçimlerden evvel genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defaatle çiğneyen, türlü hamlelerle adaylığının altyapısını hazırlayan Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.

        Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giderek Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP İstanbul İl Başkanını odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.

            KAFTANCIOĞLU SORULDU, İMAMOĞLU'NUN HAL VE HAREKETLERİ KRİZİ ELE VERDİ
            Kaftancıoğlu'nun söylemlerine ilişkin sorulan soruyu yanıltan Ekren İmamoğlu'nun hal ve hareketleri ise yaşanan krizi gözler önüne serdi.

            İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.



            TAKVİM.COM.TR YAZDI, CHP'Lİ İSİMLER DOĞRULADI
            Öte yandan Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgasını CHP'li kaynaklar da doğruladı. Gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktardı.
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            Haberler Güncel CHP'de kan gövdeyi götürüyor! 'Aptal - şizofren' tadında yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması
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