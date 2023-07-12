CHP'de kan gövdeyi götürüyor! 'Aptal - şizofren' tadında yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın ederken, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.
Bir yandan da gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında şiddetlenen koltuk savaşına çevrildi.
KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi. CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu savaşına Canan Kaftancıoğlu da müdahil oldu.
KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'PROFİL'Lİ BOMBARDIMAN
Daha önce Ekrem İmamoğlu ile 'aptal - şizofren' gerilimi yaşayan Kaftancıoğlu bu kez de 'değişim' söylemine sığınan CHP'li İBB Başkanı'nı "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" sözleriyle hedef aldı.
Kaftancıoğlu'nun sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.
İMAMOĞLU'NDAN İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM MANİFESTOSU
Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.
Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.