CHP'de kan gövdeyi götürüyor! 'Aptal - şizofren' tadında yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kaftancıoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na 'aptal - şizofren' kavgasına anımsatan bir yanıt geldi.



"APTAL - ŞİZOFREN" OUT, "GERİ ZEKALI" IN

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı bir biçimde 'geri zekalı' yakıştırmasında bulundu.



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi 'erkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette…" sözleriyle İmamoğlu'nu hedef aldı.



"Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!" diyerek CHP'li İBB Başkanı'na rest çeken Kaftancıoğlu, "Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm. Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi" sözleriyle İmamoğlu'na ayar verdi.