Takvim.com.tr ne dediyse o! Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar doğruladı

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki adaylık savaşının İstanbul ayağında sular durulmuyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aldığı cezalar nedeniyle hukuken 'yok' hükmünde bulunan Canan Kaftancıoğlu birbirlerine kılıcı çekmiş vaziyette.
Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.
Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giderek Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP İstanbul İl Başkanını odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.
İMAMOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ! KK'YA 'BENİ CANAN'LA YÜZLEŞTİR' MEKTUBU
Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile yüz yüze gelmemek için konuşmaktan kaçındığı adeta köşe kapmaca oynadığı söyleniyor.
Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir mektup yazdı. CHP'li İBB Başkanı böylelikle hem Kaftancıoğlu'ndan hesap sormayı hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik arkanızdan iş çevirmiyorum algısını vermeyi planlıyor.
KAFTANCIOĞLU SORULDU, İMAMOĞLU'NUN HAL VE HAREKETLERİ KRİZİ ELE VERDİ
Kaftancıoğlu'nun söylemlerine ilişkin sorulan soruyu yanıltan Ekren İmamoğlu'nun hal ve hareketleri ise yaşanan krizi gözler önüne serdi.
İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.