Takvim.com.tr ne dediyse o! Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar doğruladı

Öte yandan Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgası İngiliz BBC'ye de haber malzemesi oldu.







Kanalın Türkiye ayağında yayın yapan BBC Türkçe, ismini açıklamadığı CHP'li kaynaklarla yaptığı görüşmeleri okurlarıyla paylaştı.







TAKVİM.COM.TR YAZDI, CHP'Lİ İSİMLER DOĞRULADI

Söz konusu CHP'li isimler, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu krizini doğruladı ve gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktardı.



Bilindiği üzere İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayarak adaylık yönünde adımlar atıyor. Münakaşa ettiği Canan Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.



BBC Türkçe'nin görüştüğü CHP'li kaynak, bunun iki siyasetçi arasında önemli bir ayrılık noktası olduğuna dikkat çekti.



Bir başka kaynak ise bu tür yaklaşım farklıklarının önemsiz olduğunu, meselenin İstanbul'daki iki iddialı siyasetçi arasındaki gerilimlerle ilgili olduğunu savunuyor."