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    • Güncel
    • 02.12.2022 21:11
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    • 02.12.2022 21:13
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    Takvim.com.tr ne dediyse o! Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar doğruladı

    Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğruladı. Bilindiği üzere Kaftancıoğlu 2023 yolunda Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını savunuyor. İmamoğlu da siyasi ikballeri doğrultusunda kolları sıvamış vaziyette. CHP'li isimler bu durumun Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında önemli bir ayrılık noktası olduğuna dikkat çekti. Öte yandan CHP'yi sarsan hakaret kavgasının bir de paralel boyutu var. CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'da alternatif bir parti teşkilatı kurduğu, Kaftacıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın isimlerinde üzerini çizdiği gelen bilgiler arasında. İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Biz yazdık, CHP’li kaynaklar doğruladı! Kaftancıoğlu...

    Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki adaylık savaşının İstanbul ayağında sular durulmuyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aldığı cezalar nedeniyle hukuken 'yok' hükmünde bulunan Canan Kaftancıoğlu birbirlerine kılıcı çekmiş vaziyette.

    Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.

    Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giderek Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP İstanbul İl Başkanını odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.

    İMAMOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ! KK'YA 'BENİ CANAN'LA YÜZLEŞTİR' MEKTUBU
    Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile yüz yüze gelmemek için konuşmaktan kaçındığı adeta köşe kapmaca oynadığı söyleniyor.

    Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir mektup yazdı. CHP'li İBB Başkanı böylelikle hem Kaftancıoğlu'ndan hesap sormayı hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik arkanızdan iş çevirmiyorum algısını vermeyi planlıyor.


    KAFTANCIOĞLU SORULDU, İMAMOĞLU'NUN HAL VE HAREKETLERİ KRİZİ ELE VERDİ
    Kaftancıoğlu'nun söylemlerine ilişkin sorulan soruyu yanıltan Ekren İmamoğlu'nun hal ve hareketleri ise yaşanan krizi gözler önüne serdi.

    İmamoğlu'ndan yakışıksız üslup: "Ula size ne"


    İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.




        KANAS CANAN'IN KUYUSUNU KAZIYOR!
        Yaşanan kriz tüm sıcaklığını korurken bir yandan da İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na karşı lobicilik faaliyetleri de sürüyor.

        Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları ile bir araya geldi. Söz konusu program ilçe başkanlarının başındaki isim yani Canan Kaftancıoğlu yer almadı.

        Bu durum CHP'li İBB Başkanı, kendi il başkanının kuyusunu kazıyor yorumlarını da beraberinde getirdi.



        BİR NUMARALI İSİM İNKAR POLİTİKASI İZLİYOR
        CHP içerisindeki kavga somut verilerle ortaya dökülürken okların gösterdiği bir numaralı isim Canan Kaftancıoğlu ise inkar politikası izliyor.

        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na hakaret etmediğini savundu.

        Öte yandan Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgası İngiliz BBC'ye de haber malzemesi oldu.



        Kanalın Türkiye ayağında yayın yapan BBC Türkçe, ismini açıklamadığı CHP'li kaynaklarla yaptığı görüşmeleri okurlarıyla paylaştı.



        TAKVİM.COM.TR YAZDI, CHP'Lİ İSİMLER DOĞRULADI
        Söz konusu CHP'li isimler, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu krizini doğruladı ve gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktardı.

        Bilindiği üzere İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayarak adaylık yönünde adımlar atıyor. Münakaşa ettiği Canan Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.

        BBC Türkçe'nin görüştüğü CHP'li kaynak, bunun iki siyasetçi arasında önemli bir ayrılık noktası olduğuna dikkat çekti.

        Bir başka kaynak ise bu tür yaklaşım farklıklarının önemsiz olduğunu, meselenin İstanbul'daki iki iddialı siyasetçi arasındaki gerilimlerle ilgili olduğunu savunuyor."


            ŞİZOFREN KAVGASINDA PARALEL BOYUT
            "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" kavgasının eş güdümünde Canan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan bir başka gerilim ise partinin İstanbul kadrolarında kimin daha çok etkili olacağı...

            CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'da alternatif bir parti teşkilatı kurduğu, Kaftacıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın isimlerinde üzerini çizdiği gelen bilgiler arasında.

            "KAHRAMANIN YOLCULUĞU" İLE BAŞLAYAN KRİZ
            Bir de "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitapla başlayan ayrı bir gerilim var...

            Takvim.com.tr 2019 yılında patlak veren bu krizi "CHP'DE KILIÇLAR ÇEKİLDİ" manşetiyle okurlarına duyurmuştu.



            Süreç nasıl gelişti bir hatırlayalım;

            İmamoğlu'nun seçim sürecindeki kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın Son Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi' adlı kitabı, 23 Haziran seçimlerini takip eden süreçte yayımlandı.

            KAFTANCIOĞLU'NA CHP GENEL MERKEZİNDEN DESTEK
            Kaftancıoğlu Twitter hesabından kitaba tepki göstererek, 'Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!' paylaşımını yaptı.

            CHP'li Engin Altay ve Seyit Torun da paylaşımı Twitter'da retweet etti.

                Bu süreçte bir de Hürrem faktörü var...

                'HÜRREM' DEDİK, ETEKLERİ TUTUŞTU
                Takvim.com.tr, 'Aptal - şizofren' kavgasındaki Hürrem (Murat Ongun) ve ODA TV bağlantısına dikkat çekti.

                Bu gelişme üzerine etekleri tutuşan Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan ODA TV, dikkatleri Hürrem'in üzerinden almak için 'CHP içerisinde köstebek var' algısını işlemeye başladı, Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef gösterdi.



                KAFTANCIOĞLU CEPHESİNDEN KRİZİ DOĞRULAYAN PAYLAŞIM!
                Öte yandan Kaftancıoğlu cephesinden de manidar bir adım geldi. Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul, 'Hürrem' ile ilgili "Kim diye düşünüyordum. Bulmaca çözüldü" dedi.
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