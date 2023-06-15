'Kaptan' dümeni bırakmıyor... Kılıçdaroğlu'ndan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na rest: Bu yürüyüş son değil, bu yürüyüş bizim ilk adımımız

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'yi değişim sancısı tuttu. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.
BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ
Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.
İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN OTEL KÖŞELERİNDE 'DEĞİŞİM' FİSKOSU
İmamoğlu'nun yaktığı değişim ateşini Özgür Özel harladı. Özel, "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım" diyerek genel başkanlığa resmen talip oldu.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in İstanbul Beşiktaş'ta otel köşelerinde gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" dedi.
ANKARA'DA KRİZ MASASI
Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.
Toplantı sonrası ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.