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    • 15.06.2023 19:01
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    'Kaptan' dümeni bırakmıyor... Kılıçdaroğlu'ndan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na rest: Bu yürüyüş son değil, bu yürüyüş bizim ilk adımımız

    CHP'de sular durulmuyor... 28 Mayıs'taki hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki baba - oğul ilişkisi bitti. İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu ise "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" imasında bulunup İmamoğlu'na 'yerini bil' mesajı verdi. Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" açıklamasını yaparak Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha resti çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na rest

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'yi değişim sancısı tuttu. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.

    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ
    Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.



    İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN OTEL KÖŞELERİNDE 'DEĞİŞİM' FİSKOSU
    İmamoğlu'nun yaktığı değişim ateşini Özgür Özel harladı. Özel, "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım" diyerek genel başkanlığa resmen talip oldu.

    Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in İstanbul Beşiktaş'ta otel köşelerinde gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" dedi.



    ANKARA'DA KRİZ MASASI
    Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.

    Toplantı sonrası ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.




        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

        Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Adalet Yürüyüşü konu başlığında açıklama yapan Kılıçdaorğlu, "Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" ifadelerini kullandı.



        İMAMOĞLU'NA MESAJ: "BU YÜRÜYÜŞ SON DEĞİL, BU YÜRÜYÜŞ BİZİM İLK ADIMIMIZ"
        CHP liderinin "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" sözleriyle Ekrem imamoğlu'na mesaj vermesi dikkatlerden kaçmadı.


        KOLTUĞU KAYBETMEME DEĞİŞİMİ
        Öte yandan CHP lideri koltuğu kaybetmemek adına yaptığı çeşitli hamleler yapıyor. Önce tüm MYK'nın istifasını alıp tek adam rejimi ilan eden Kılıçdaroğlu sonra parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı.

        Bay Bay Kemal gelen tepkiler üzerine 'koltuğu kaybetmeme değişimi' yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Engin Özkoç ismi ön plana çıkıyor. Özkoç'un örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük görevine getirileceği konuşulmaya başlandı.
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        Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na rest
        Haberler Güncel 'Kaptan' dümeni bırakmıyor... Kılıçdaroğlu'ndan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na rest: Bu yürüyüş son değil, bu yürüyüş bizim ilk adımımız
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