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    • 05.07.2023 13:50
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    Seçimler sonrası 400 fezleke savcılığa ulaştı: Aralarında küçük ortaklara 39 vekil kaptıran CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu da var

    14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir seçim mağlubiyeti alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı hayalleri kurarak aday olmuş ve vekil adayı olmamıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ardından milletvekili seçilemeyenlere ait 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Çoğu HDP milletvekillerine ait fezlekelerin de bulunduğu dosyalarda Kılıçdaroğlu'nun ismi de var. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak ortaklarına kaptırdığı 39 vekil nedeniyle partisinin vekil sayısı olarak son beş seçimin çok altına düşürmüştü.

    takvim.com.tr
    Seçimler sonrası 400 fezleke savcılığa ulaştı

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ardından milletvekili seçilemeyenlere ait 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

    ÇOĞU HDPKK'LILARA AİT
    Milletvekili seçiminin ardından milletvekili seçilemeyerek dokunulmazlıkları sona eren 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığına iade edildi. Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığına, ardından soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.

    ARALARINDA KILIÇDAROĞLU DA VAR
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen toplam 400 fezlekeden Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi. Sabah'ta yer alan habere göre, arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilileri tarafından yürütülecek.

        KILIÇDAROĞLU KÜÇÜK PARTİLERE 39 VEKİL KAPTIRMIŞTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak ortaklarına kaptırdığı 39 vekil nedeniyle partisinin vekil sayısı olarak son beş seçimin çok altına düşürmüştü. 2011 seçimlerinde 135, 7 Haziran 2015'de 132, 1 Kasım 2015'de 134, 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkartan CHP, 14 Mayıs seçimlerinde kendi listelerinden giren partilere 39 vekil kaptırdığı için vekil sayısı 130'da kaldı.

        VEKİL SAYISI DÜŞTÜ
        CHP'de iki hafta arayla gelen iki seçim hezimetinin yankıları sürüyor. CHP kurmayları seçim mağlubiyetlerini gizlemeye çalışsa da istatistiksel veriler, yaşanan ağır hezimeti rakamlar eşliğinde gözler önüne seriyor. Her ortamda ve fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hesap hatası partisini milletvekili sayısı olarak son beş seçimin gerisine düşürdü.

        YANLIŞ HESAP SANDIKTAN DÖNDÜ
        Kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açmak için 6'ı koalisyonu dizayn eden ve bunun karşılığı olarak vekil listelerini ittifak ortaklarına açan CHP'de büyük bir hüsran yaşandı. 14 Mayıs yerel seçimleri sonrasında şekillenen parlamento aritmetiğine göre CHP, 169 vekil çıkarsa da listelerinden aday olan diğer partilerin vekilleri istifa ettiğinde, mevcut vekil sayısı 130'a düşüyor.

            130 VEKİL KALDI
            Oysa CHP, 12 Haziran 2011 seçimlerinde 135 milletvekili, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 132 milletvekili, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 134 milletvekili, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP, bu rakamların çok altına düştü. Bilindiği üzere CHP, DEVA Partisi'ne 14 vekil, Gelecek Partisi'ne 10 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye 3 vekil, İYİ Parti'ye 1 vekil ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 vekil kontenjan ayırmıştı.

            İLK İSTİFALAR DA GELDİ
            CHP'de yanlış hesabın sancıları sürerken, 6'lı koalisyonun küçük ortakları Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı listelerden elde ettikleri milletvekillerini kendi partilerine katmak için düğmeye bastı. Sabah'ta yer alan habere göre, Meclis'te gerçekleşecek yemin töreni öncesi ilk istifalar Gelecek Partisi'nden geldi. 10 vekil istifa dilekçesini CHP'ye sundu. Gelecek Partili Selçuk Özdağ: "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Seçimler sonrası 400 fezleke savcılığa ulaştı: Aralarında küçük ortaklara 39 vekil kaptıran CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu da var
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