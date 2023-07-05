Seçimler sonrası 400 fezleke savcılığa ulaştı: Aralarında küçük ortaklara 39 vekil kaptıran CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu da var

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Kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açmak için 6'ı koalisyonu dizayn eden ve bunun karşılığı olarak vekil listelerini ittifak ortaklarına açan CHP'de büyük bir hüsran yaşandı. 14 Mayıs yerel seçimleri sonrasında şekillenen parlamento aritmetiğine göre CHP, 169 vekil çıkarsa da listelerinden aday olan diğer partilerin vekilleri istifa ettiğinde, mevcut vekil sayısı 130'a düşüyor.