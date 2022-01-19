HDP milletvekilleri PKK kamplarının müdavimi çıktı! Örgüte mühimmat taşıyan bile var

SABRİ OK VE MUZAFFER AYATA İLE GİZLİ GÖRÜŞME

2018 yılında teslim olan H.T: Muzaffer Ayata (terör örgütünün kurucularından) korumalığını yaptığım süre içerisinde o zamanki HDP milletvekillerinden 2 erkek, 1 bayan şahsın Sabri Ok ve Muzaffer Ayata ile gizli görüşme yaptıklarını biliyorum. Bu milletvekillerinden biri HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'dı. Diğer 2 milletvekilini hatırlamıyorum.

GARA'DAN MAHMUR'A TERÖR YOLCULUĞU

2021 yılında teslim olan M.U: Haziran 2019'da 7 örgüt mensubu ile birlikte Gara alanından araç ile 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu öğrendiğim şahıs inerek bizim aracımıza bindi. Kendisi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler bulunmaktaydı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur Kampı'na vardığımızda bize hoşça kal diyerek araçtan indi ve başka bir araca bindi.