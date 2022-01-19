HDP milletvekilleri PKK kamplarının müdavimi çıktı! Örgüte mühimmat taşıyan bile var

Terörist sözlüsü Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in dokunulmazlığı oylamayı beklerken, eski ve yeni pek çok HDP Milletvekilinin PKK kamplarında boy gösterdiği ortaya çıktı.
Teslim olan teröristlerin ifadelerine göre Kandil'den Gara'ya kadar birçok terör kampını ziyaret eden HDP'liler, yaralı teröristlerin tedavilerini yaptırdı, örgüte silah taşıdı, resmi plakalı araçlarıyla terörist servisi çekti.
ESKİ YENİ HEPSİNİN YOLU DÜŞMÜŞ
Teröristlerin anlatımlarına göre hali hazırda Meclis'te bulunun Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile eski milletvekilleri Dilak Öcalan, Nadir Yıldırım, Aysel Tuğluk, Çağlar Demirel, Ziya Pir, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü, Faysal Sarıyıldız, Leyla Birlik, Ferhat Encü, Aycan İmrez ve Leyla Güven değişik zamanlarda terör örgütünün kırsal yapılanmasına ziyaretlerde bulundu.
ELEBAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜLER
Eski milletvekillerinin ziyaretleri de Meclis çatısı altında olduğu dönemlerde gerçekleşti. Bu ziyaretlerin bazılarında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Bese Hozat ve Muzaffer Ayata gibi örgüt elebaşları ile görüşüldü. İşte Yenişafak'ın haberine göre teslim olan teröristlerin anlattıkları: 2019 yılında teslim olan S.Ö: Milletvekilliği yaptığını bildiğim Dilek Öcalan ve Nadir Yıldırım ayrı ayrı olarak Irak'ın Kuzeyi Kandil bölgesine gelerek Bese Hozat ve Cemil Bayık ile görüştü.
SABRİ OK VE MUZAFFER AYATA İLE GİZLİ GÖRÜŞME
2018 yılında teslim olan H.T: Muzaffer Ayata (terör örgütünün kurucularından) korumalığını yaptığım süre içerisinde o zamanki HDP milletvekillerinden 2 erkek, 1 bayan şahsın Sabri Ok ve Muzaffer Ayata ile gizli görüşme yaptıklarını biliyorum. Bu milletvekillerinden biri HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'dı. Diğer 2 milletvekilini hatırlamıyorum.
GARA'DAN MAHMUR'A TERÖR YOLCULUĞU
2021 yılında teslim olan M.U: Haziran 2019'da 7 örgüt mensubu ile birlikte Gara alanından araç ile 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu öğrendiğim şahıs inerek bizim aracımıza bindi. Kendisi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler bulunmaktaydı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur Kampı'na vardığımızda bize hoşça kal diyerek araçtan indi ve başka bir araca bindi.