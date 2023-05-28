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    • 29.05.2023 01:18
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    • 29.05.2023 01:30
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    Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrattığı 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

    Milli irade sandıkta tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy farkı atarak tarihi seçimleri kazandı. Seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığına dikkat çeken Erdoğan, CHP'nin %1 oy alan partilere 40 vekil verdiğini belirterek "146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de 'haydi' diyemezsiniz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le yürüttüğü kirli iş birliğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Hesap uzmanının hesabı şaştı!

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.

    Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde tamamladı.



    "KAZANAN TÜRKİYE'DİR"
    Zafer konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapan Erdoğan, birbirinden önemli mesajlar verdi. "Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir, kazanan demokrasimizdir" ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HESAP UZMANLIĞI... %1'LİKLERE 40 VEKİL VERDİ, 17 VEKİL KAYBETTİ
    Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığına dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlış var" sözleriyle CHP'nin küçük ortaklarına kaptırdığı vekil koltuklarını anımsattı.



    CHP'nin %1 oy alan partilere 40 vekil verdiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. Hesap yapıyoruz ya. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var, 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı, 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü, 129'a… 146'dan 129'a, hangisi büyük? Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de 'haydi' diyemezsiniz.



        BAY BAY KEMAL'İN KANDİL'LE YÜRÜTTÜĞÜ KİRLİ İŞ BİRLİĞİ
        Şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. Yutmadı, 17 vekil düşmüş durumda.

        SELO'YU ÇIKARMAK İSTİYORDU...
        Ne diyordu? 'Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz' diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü milletim benim iyi biliyor.



        Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir.

        Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır, bu değiştirilemez.
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