Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrattığı 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'na olay gönderme





Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir.



Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır, bu değiştirilemez.

