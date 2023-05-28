Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrattığı 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde tamamladı.
"KAZANAN TÜRKİYE'DİR"
Zafer konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapan Erdoğan, birbirinden önemli mesajlar verdi. "Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir, kazanan demokrasimizdir" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HESAP UZMANLIĞI... %1'LİKLERE 40 VEKİL VERDİ, 17 VEKİL KAYBETTİ
Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığına dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlış var" sözleriyle CHP'nin küçük ortaklarına kaptırdığı vekil koltuklarını anımsattı.
CHP'nin %1 oy alan partilere 40 vekil verdiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. Hesap yapıyoruz ya. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var, 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı, 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü, 129'a… 146'dan 129'a, hangisi büyük? Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de 'haydi' diyemezsiniz.