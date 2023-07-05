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    AK Parti'de 7 il başkanlığına atama! Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak işte yeni isimler...

    Son dakika haberleri... AK Parti'de Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı. Hangi ile hangi isim atandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti’de 7 il başkanlığına atama!

    AK Parti'de Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı.

    HANGİ İLE HANGİ İSİM ATANDI?
    AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığına Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığına Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığına Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığına Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığına Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığına Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.

    Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.


    Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar


    Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir


        Muğla İl Başkanı Gültekin Akça

        Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı


        Kars İl Başkanı Muammer Sancar

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