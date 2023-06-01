CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun fahiş hesap hatası: Son 5 seçimin en az vekil sayısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak ortaklarına kaptırdığı 39 vekil nedeniyle partisinin vekil sayısı olarak son beş seçimin çok altına düşürdü. 2011 seçimlerinde 135, 7 Haziran 2015'de 132, 1 Kasım 2015'de 134, 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkartan CHP, 14 Mayıs seçimlerinde kendi listelerinden giren partilere 39 vekil kaptırdığı için vekil sayısı 130'da kaldı.
VEKİL SAYISI DÜŞTÜ
CHP'de iki hafta arayla gelen iki seçim hezimetinin yankıları sürüyor. CHP kurmayları seçim mağlubiyetlerini gizlemeye çalışsa da istatistiksel veriler, yaşanan ağır hezimeti rakamlar eşliğinde gözler önüne seriyor. Her ortamda ve fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hesap hatası partisini milletvekili sayısı olarak son beş seçimin gerisine düşürdü.
YANLIŞ HESAP SANDIKTAN DÖNDÜ
Kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açmak için 6'ı koalisyonu dizayn eden ve bunun karşılığı olarak vekil listelerini ittifak ortaklarına açan CHP'de büyük bir hüsran yaşandı. 14 Mayıs yerel seçimleri sonrasında şekillenen parlamento aritmetiğine göre CHP, 169 vekil çıkarsa da listelerinden aday olan diğer partilerin vekilleri istifa ettiğinde, mevcut vekil sayısı 130'a düşüyor.