Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2023 13:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2023 13:41
    ABONE OL

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun fahiş hesap hatası: Son 5 seçimin en az vekil sayısı

    Kendisini "hesap uzmanı" diye tanıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonu dizayn ederken yaptığı stratejik 'hesap hatası' nedeniyle CHP, son 5 seçiminin en az milletvekili sayısını elde etti. 12 Haziran 2011 seçimlerinde 135 milletvekili, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 132 milletvekili, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 134 milletvekili, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP, 14 Mayıs seçimlerinde 169 vekil çıkarsa da; kendi listelerinden giren 6 partiye 39 vekil kaptırdığı için toplam vekil sayısı 130'a düştü. Bilindiği üzere, CHP kendi listelerinden seçime gire DEVA Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 10, Demokrat Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1 ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 milletvekili kaptırdı.

    takvim.com.tr
    Yanlış hesap sandıktan döndü!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak ortaklarına kaptırdığı 39 vekil nedeniyle partisinin vekil sayısı olarak son beş seçimin çok altına düşürdü. 2011 seçimlerinde 135, 7 Haziran 2015'de 132, 1 Kasım 2015'de 134, 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkartan CHP, 14 Mayıs seçimlerinde kendi listelerinden giren partilere 39 vekil kaptırdığı için vekil sayısı 130'da kaldı.

    VEKİL SAYISI DÜŞTÜ
    CHP'de iki hafta arayla gelen iki seçim hezimetinin yankıları sürüyor. CHP kurmayları seçim mağlubiyetlerini gizlemeye çalışsa da istatistiksel veriler, yaşanan ağır hezimeti rakamlar eşliğinde gözler önüne seriyor. Her ortamda ve fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hesap hatası partisini milletvekili sayısı olarak son beş seçimin gerisine düşürdü.

    YANLIŞ HESAP SANDIKTAN DÖNDÜ
    Kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açmak için 6'ı koalisyonu dizayn eden ve bunun karşılığı olarak vekil listelerini ittifak ortaklarına açan CHP'de büyük bir hüsran yaşandı. 14 Mayıs yerel seçimleri sonrasında şekillenen parlamento aritmetiğine göre CHP, 169 vekil çıkarsa da listelerinden aday olan diğer partilerin vekilleri istifa ettiğinde, mevcut vekil sayısı 130'a düşüyor.

        130 VEKİL KALDI
        Oysa CHP, 12 Haziran 2011 seçimlerinde 135 milletvekili, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 132 milletvekili, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 134 milletvekili, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP, bu rakamların çok altına düştü. Bilindiği üzere CHP, DEVA Partisi'ne 14 vekil, Gelecek Partisi'ne 10 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye 3 vekil, İYİ Parti'ye 1 vekil ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 vekil kontenjan ayırmıştı.

        İLK İSTİFALAR DA GELDİ
        CHP'de yanlış hesabın sancıları sürerken, 6'lı koalisyonun küçük ortakları Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı listelerden elde ettikleri milletvekillerini kendi partilerine katmak için düğmeye bastı. Sabah'ta yer alan habere göre, Meclis'te gerçekleşecek yemin töreni öncesi ilk istifalar Gelecek Partisi'nden geldi. 10 vekil istifa dilekçesini CHP'ye sundu. Gelecek Partili Selçuk Özdağ: "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP’de baba-oğul kavgası başladı!
        Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun fahiş hesap hatası: Son 5 seçimin en az vekil sayısı
            loading
            SON DAKİKA