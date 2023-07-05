Seçimler sonrası 400 fezleke savcılığa ulaştı!

14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir seçim mağlubiyeti alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı hayalleri kurarak aday olmuş ve vekil adayı olmamıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ardından milletvekili seçilemeyenlere ait 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Çoğu HDP milletvekillerine ait fezlekelerin de bulunduğu dosyalarda Kılıçdaroğlu'nun ismi de var. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak ortaklarına kaptırdığı 39 vekil nedeniyle partisinin vekil sayısı olarak son beş seçimin çok altına düşürmüştü.