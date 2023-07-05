Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi! NATO standartlarında balistik koruma sunuyor

NATO STANDARTLARINDA BALİSTİK KORUMA

Teslimatı gerçekleştirilen Derman, 517 beygir güce sahip ve NATO standartlarında balistik koruma sunuyor. Araç, -32 derece ile +49 derece sıcaklıkta çalışabilirken; yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebilme kabiliyetine sahip. 110 kilometre hıza ulaşabilen Derman, 20 ton yüklü konteyner, zırhlı muharebe aracını (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcıyı (ZPT) taşıyabilecek. Proje kapsamında tedarik edilecek olan 70 adet araç, 70 adet konteyner taşıma platformu, 195 adet 1CC 20 feet konteyner ve 40 adet ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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