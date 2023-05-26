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    • 26.05.2023 21:35
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    • 26.05.2023 21:35
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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun hukuksuz SMS skandalı ve kredi kartı yalanına sert tepki: Fitne, fesattır

    28 Mayıs seçimi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu skandal hukuksuz bir olaya imza attı. Vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, A Haber ve ATV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun skandal yalanına çok sert tepki gösterdi. “Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan?" diyen Başkan Erdoğan, "Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan muhalefetin konser yalanına "Bu konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır. Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

    Başkan Erdoğan: Fitne fesattır

    14 Mayıs'ta büyük bir hezimetle ile ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala skandal bir hukuksuz harekete imza attı. Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.



    VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİ HİÇE SAYILDI
    Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. TCK'nın 136. maddesinde bulunan "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunu aleni bir şekilde kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na, AK Partili Hamza Dağ isim vermeden göndermede bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği kısa mesajda şu ifadeler yer aldı;

    "Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.



    FAİZ SİLİNECEK, ANA PARA TAKSİTLENDİRİLECEK
    Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin."



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: FİTNE FESATTIR
        A Haber ve ATV ortak canlı yayına katılan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu hukuksuz hareketine ve muhalefetin konserler bitecek yalanına çok sert tepki gösterdi.



        "21 YILDA KİM BANKADAN PARASINI ÇEKEMEDİ?"
        "Bunlardan hiç doğru söz duydunuz mu? Ben duymadım" diyen Başkan Erdoğan, "Benim belediye başkanlığımda da aynı şeyi söylediler. Bu konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır. Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi. Bunlarda her numara var? Bölücü faaliyete hizmet etmedikçe hangi konser engellendi? Bir siyasi parti insanları ikna etmek istiyorsa yalandan kaçınmalı. CHP Genel başkanı korku senaryolarıyla insanımızı kandırmaktan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.



        "SENİN HER YERİN HESAP UZMANI OLSA NE YAZAR""
        Kılıçdaroğlu'nun skanlda SMS hareketini de eleştiren Başkan Erdoğan, "Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren" dedi.

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