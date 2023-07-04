



VATANDAŞLIĞINA GEÇTİĞİ ABD'DE FETÖ OKULLARINDA GÖREV YAPIYOR

FETÖ üyesinin, 2014'te ABD'ye kaçtıktan sonra 2016'da Amerikan makamlarına başvurarak "Abdullah U." olan adını soyadını değiştirip "Allen B." olarak kayda geçirttiği, aynı dönem örgütün yönlendirmesiyle yakın aile bireylerininin adlarını da farklı isimlerle değiştirdiği ortaya çıktı. ABD'de örgütün kontrolündeki okullarda faaliyet gösterdiği öğrenilen FETÖ üyesi U.'nun, kısa bir süreliğine General Motor'da da çalıştığı aktarıldı. Örgütün 'mahrem yapılanması' olarak bilinen hücrelerde aktif rol alıp almadığı araştırılan B.'nin, (Abdullah U.) görev yaptığı Türkiye'deki FETÖ Dershanelerinde devlet kurumları için hazırlanan öğrencilere çalıntı sınav sorularını verip vermediği ise mercek altına alındı.