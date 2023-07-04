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    • 04.07.2023 10:30
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    Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde 13 yıl sonra yeni dönem! Karşılıklı Büyükelçi ataması: Ankara'ya Amr Elhamamy, Kahire'ye Salih Mutlu Şen

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin" büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir." denildi.

    takvim.com.tr
    Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem

    Son dakika haberi... Türkiye ile Mısır karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.

    SİSİ'DEN TEBRİK TELEFONU
    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etmişti. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.



    BÜYÜKELÇİ KARARI
    Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kalınmıştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bir araya gelmişti.

    SİSİ İLE İLK KEZ TEMAS
    Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.

    Erdoğan'ın Sisi ile teması Türkiye ve dünya gündeminde geniş yer buldu.

    "BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"
    Erdoğan dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin önemli detaylar paylaşmıştı.

    Erdoğan kendisine yöneltilen, "Tüm Türkiye şu an Sisi ile görüştüğünüz fotoğraf karesini konuşuyor. Gerçekten çok merak ediliyor, ne konuşuldu, bir süreç mi başladı? Daha önce bu konuya ilişkin açıklamalarınız olmuştu "normalleşme adımları atılabilir" diye. Dünya Kupası'nın önüne geçti bu kare. Ne söylersiniz buna ilişkin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir.

        "AKDENİZ'DE TAVIR İÇİNDE OLANLARA KARŞI..."
        Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."


        İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN BAŞLANGICI OLACAK
        Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklamada, "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." denildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde 13 yıl sonra yeni dönem! Karşılıklı Büyükelçi ataması: Ankara'ya Amr Elhamamy, Kahire'ye Salih Mutlu Şen
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