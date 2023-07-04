Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde 13 yıl sonra yeni dönem! Karşılıklı Büyükelçi ataması: Ankara'ya Amr Elhamamy, Kahire'ye Salih Mutlu Şen





BÜYÜKELÇİ KARARI

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kalınmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bir araya gelmişti.

SİSİ İLE İLK KEZ TEMAS

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.