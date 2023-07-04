Son dakika: Türkiye-Mısır ilişkilerinde 13 yıl sonra yeni dönem! Karşılıklı Büyükelçi ataması: Ankara'ya Amr Elhamamy, Kahire'ye Salih Mutlu Şen

Son dakika haberi... Türkiye ile Mısır karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.
SİSİ'DEN TEBRİK TELEFONU
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etmişti. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
BÜYÜKELÇİ KARARI
Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kalınmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bir araya gelmişti.
SİSİ İLE İLK KEZ TEMAS
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.
Erdoğan'ın Sisi ile teması Türkiye ve dünya gündeminde geniş yer buldu.
"BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"
Erdoğan dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin önemli detaylar paylaşmıştı.
Erdoğan kendisine yöneltilen, "Tüm Türkiye şu an Sisi ile görüştüğünüz fotoğraf karesini konuşuyor. Gerçekten çok merak ediliyor, ne konuşuldu, bir süreç mi başladı? Daha önce bu konuya ilişkin açıklamalarınız olmuştu "normalleşme adımları atılabilir" diye. Dünya Kupası'nın önüne geçti bu kare. Ne söylersiniz buna ilişkin?" sorusuna şu yanıtı verdi: