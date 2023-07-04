Mutfak yalan villa gerçek! Kılıçdaroğlu'nun 316 bin TL'lik tatili sonrası CHP'liler isyanda: "Ömrümüzü tüketti utanmadan tatil yapıyor"







CHP GENEL MERKEZİ GÜN GİBİ GERÇEĞİ YALANLADI

CHP Genel Merkezi ise gün gibi ortada olan ultra lüks tatili yalanlamayı tercih ederek büyük bir skandala imza attı.



"CHP Teyit" isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



Bu durum sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.







"ÖMRÜMÜZÜ TÜKETTİ UTANMADAN TATİL YAPIYOR"

Profil resminde Ekrem İmamoğlu bulunan bir CHP seçmeni, "Aday olma diye yalvardık. Adaylığını dayatmak için 6'lı masaya aldığı %1'lik 4 partiye dilekçeli adrese teslim 40 milletvekili verdi. Sonuç : 11. yenilgisini aldı. Ömrümüzü tüketen, gençliğimizi bitiren biri utanmadan nasıl tatil yapabilir? CHP'yi bu adamdan kurtarmadan Türkiye kurtulmaz!" paylaşımında bulunup Bay Bay Kemal ve CHP'yi yerden yere vurdu.







"BU TARZ YALANLAMALAR TEYİT ANLAMINA GELİYOR"

Bir sosyal medya kullancısı, CHP Teyit Hattı'nın Kılıçdaroğlu'nun tatili ile ilgili yaptığı açıklamaya "Meselenin doğrusu şudur diye açıklayamadığınız müddetçe bu tarz yalanlamalar teyit anlamına gelir" sözleriyle tepki gösterdi.







BURJUVA FAİK 316 TL'LİK TATİLE SAHİP ÇIKTI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 316 bin liralık tatiline sahip çıktı. Gelen eleştirilere tepki gösteren Öztrak, haksızlık yapıldığını söyledi.

"FAKİR GÖRÜNÜR ZENGİN YAŞAR! HESABI DA MUHTEMELEN BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"

CHP'li Mehmet Sevigen'den de çarpıcı bir çıkış geldi. Sevigen, "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullandı.



Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun konakladığı ultra lüks villa



SEÇİM BİTTİ HALKÇILIK GİTTİ...

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka "ben de sizdenim" imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor." dedi.

Çiçek şu ifadeleri kullandı;



KALDIĞI VİLLAYA ÖDEDİĞİ PARANIN KAYNAĞINI AÇIKLAMALI

"Gelinen noktada algı operasyonu çökmüştür. Kılıçdaroğlu mütevazi biri değildir. Mütevazilikten bahsediyordu, halka 'ben sizin derdinizden anlarım' mesajı veriyordu. Ben de sizdenim diyordu. Oysa öyle olmadığını görmüş olduk. Parti içi çalkalanıyorken nasıl tatil yapar anlamak mümkün değil. Hangi imkanlardan faydalanmıştır araştırılmalı"



"Kaldığı villaya ödediği paranın kaynağını açıklamak zorunda. Kaynak şeffaf şekilde halka açıklanmalıdır. 'Şeffafız, denetlenebiliriz' diyorsan bu kadar büyük bir paranın kaynağını da belirtmek zorundasın. Yoksa milletin kafasında soru işareti kalır. Bu kadar büyük parayı nasıl verebildi merak konusu"