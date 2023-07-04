Büyük İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntüler: Tehlike çanları çalıyor! Vatandaş tedirgin

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 29 yıldır hizmet veren, her gün binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince işletilen otogarda, dökülen sıvalar nedeniyle kolon ve kirişlerin içerisindeki demirler de açığa çıktı. Demirlerde korozyona bağlı paslanmaya da rastlandı.
Büyük İstanbul Otogarı'nı taşıyan kolon ve kirişlerin bazı bölümlerinde sıvaların dökülmesiyle paslanan demirler görünür hale geldi.
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Cansız, Büyük İstanbul Otogarı'nın kolon ve kirişlerinin sürekli olarak ağır tonajlı otobüslerin etkisine maruz kaldığını söyledi.
Ağır tonajlı otobüsler gibi diğer araçların da kirişlerde ve kolonlarda ciddi etkilere sebep olduğunu belirten Cansız, "Araçlar, betonda ve demirlerde oluşacak yorulma etkisiyle beton dayanımında azalmalara sebep olabilir. Beton dayanımında meydana gelen azalmanın etkisiyle kolon ve kirişlerdeki demirler havayla temas etmekte ve demirlerde korozyon oluşmaktadır. Bazı yıllarda meydana gelen depremlerde hasar gören taşıyıcı kolon ve kirişlerin güçlendirilmemesi durumunda ve sürekli dış çevre koşullarına maruz kalmanın da etkisiyle beton içerisindeki demirlerde korozyon ilerlemektedir." diye konuştu.