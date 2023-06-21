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    • 21.06.2023 18:23
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    CHP'de Tunç Soyer de kazan kaldırdı: Değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok

    CHP'de 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açanlara bir isim daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yazdığı uzun bir metin ile 'değişim' dedi. Parti yönetimini eleştiren Soyer, "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; “Zafer değil yenilgi öğretir”. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’e İzmir bombası

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.

    CHP KARIŞTI
    Seçimlerin ardından muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu istifaya çağrılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaptı.

    Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Topyekün değişim" mesajı vererek "Genel Başkan da değişmeli" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    12 seçim kaybetmesine rağmen koltuktan kalkmayan Kılıçdaroğlu ise "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışının ardından dün de olay bir açıklama yaparak istifa etmeyeceğini açıkça belli etti.

        "GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"
        Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

        BİR ÇIKIŞ DA TUNÇ SOYER'DEN
        Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tepki çekerken bir çıkış da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

        Uzun bir yazılı açıklama yapan Tunç Soyer de İmamoğlu gibi "değişim" dedi. "Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu" başlıklı bildiri niteliğindeki yazıda Japon atasözüne atıf yapan Soyer, "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

        "CHP'Yİ KENDİ KARİYER VE POPÜLARİTESİ İÇİN HARBANABİLİR KURUM OLARAK GÖRDÜLER"

        Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine eleştiride bulunan Tunç Soyer, "Yazık ki değerli partimiz CHP'nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz." dedi.

        "DEĞİŞİME İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDAN ŞÜPHEMİZ YOK"
        Soyer değişime ilişkin şunları yazdı;

        "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok.

        Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

        Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız."
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        Haberler Güncel CHP'de Tunç Soyer de kazan kaldırdı: Değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok
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