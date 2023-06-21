CHP'de Tunç Soyer de kazan kaldırdı: Değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok

"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

BİR ÇIKIŞ DA TUNÇ SOYER'DEN

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tepki çekerken bir çıkış da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

Uzun bir yazılı açıklama yapan Tunç Soyer de İmamoğlu gibi "değişim" dedi. "Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu" başlıklı bildiri niteliğindeki yazıda Japon atasözüne atıf yapan Soyer, "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.