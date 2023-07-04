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    • 04.07.2023 14:42
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    PKK elebaşı Öcalan güzellemesi yapan Merdan Yanardağ'ı tutuklayan Hakim Ramazan Çiçek'i hedef göstermişlerdi! Terör seviciler için soruşturma

    Son dakika haberleri... CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ’cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek’i hedef göstermeye başladı. Yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık yargı mensubuna karşı algı çalışması yürüten hesaplar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Öte yandan firari hainlerin hakim Çiçek'e karşı giriştiği algı operasyonuna CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.

    takvim.com.tr
    Çiçek’i hedef gösteren terör seviciler için soruşturma

    CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ'cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek'i hedef göstermeye başladı.


    'Hukuk' adı altında tehditler savuran sosyal medya hesaplarının sahiplerinin yurtdışında firari olarak yaşan FETÖ mensupları olması ise dikkatlerden kaçmadı.

    İstanbul Adliyesinde göreve başladığı günden beridir başta FETÖ, DHKP-C, PKK, DAEŞ ve MLKP gibi terör örgütlerinin kritik dosyalarında görev yapan, birden çok darbe teşebbüsü dosyasında, şehit Savcı Selim Kiraz davasının duruşmasında, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in Twitter hesabına erişim engeli getirilmesi gibi kritik kararlara imza atan hakim Ramazan Çiçek ve ailesi, Can Dündar, Cevheri Güven, Akın Atalay gibi isimler tarafından tehditlere maruz kaldı.

        FETÖ FİRARİLERİ HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİ
        Almanya'da firari olarak yaşayan Can Dündar attığı twitlerle hakim Ramazan Çiçek'i ileride tutuklanacağı imasında bulunarak 'Türkiye'de pozisyonların ne kadar hızlı değişebildiği hepimizin malumu, çok ararsınız o katlettiğiniz hukuku' şeklinde paylaşımda bulunarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasını isteyen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tehditler savurarak tepki gösterdi.

        FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN KARARI PAYLAŞIP TEHDİT ETTİ
        Almanya üzerinden manipülatif yayınlarından dolayı Türkiye'de hesapları erişime engellen firari Cevheri Güven ise erişim engelleme kararını veren Ramazan Çiçek hakkında 'Hakim Ramazan Çiçek seni hiç unutmayacağım' şeklinde paylaşımda bulundu.

        Yapılan paylaşıma ise yorumda bulunan FETÖ'den dolayı ihraç edilen ve yurtdışına çıkan eski yargı mensubu bir kişi, hakim Çiçek'in adalet akademisi yıllığındaki fotoğrafını paylaşmak suretiyle 'Bizim dönemmiş, mesleğe savcı olarak başlamış, resmini de bırakayım da buraya hatırlamanıza yardımcı olsun' yorumunda bulunarak yargı mensubunu verdiği karardan dolayı hedef gösterdi.

            TERÖRİSTLERİN KORKTUĞU DAVALARDA GÖREV YAPTI
            Özellikle FETÖ'cüler tarafından sık sık hedef haline getirilen hakim Ramazan Çiçek İstanbul Adliyesinde ilk olarak görevlendirildiği 'Terör Ağır Ceza Mahkemesinde' üye hakim olarak görev yaparken DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Reina saldırısı, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Vezneciler Patlaması, 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarından Türk Telekom Baskını, Harp Akademileri Komutanının Derdest edilmesi, CNN Türk binasına darbe baskını, Fenerbahçe Orduevi baskını, FETÖ Adli tıp yapılanması ve Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazar-çizerlerinin terör örgütlerine yardım davaları gibi bir çok davada üye hakim olarak görev yürüttü.

            SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
            Türkiye'de önemli sayılacak ve kamuoyu tarafından takip edilen davalarda üye hakim olarak görev yapmasının ardından, Sulh Ceza hakimliğinde 4 bine yakın sorgu gerçekleştirerek DHKP-C, FETÖ, PKK, DAEŞ ve MLKP gibi terör örgütlerinin yanı sıra bir çok suç örgütünün üye ve yöneticilerinin tutuklamasını gerçekleştiren Ramazan Çiçek'in terör örgütleriyle iltisaklı kişiler tarafından hedef haline getirilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık yargı mensubunu hedef yaparak kamuoyunda algı çalışması yürüten hesaplar hakkında re'sen soruşturma başlattı.

            KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜ HAİNLERLE AYNI DİLİ KULLANDI
            Firari hainlerin hakim Çiçek'e karşı giriştiği algı operasyonuna CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Tutuklamanın hukuksuz olduğunu iddia ederken skandal ifadelerle bağımsız yargıyı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ...Bir gazeteci, yazar televizyoncu. Ne için içeride? Hangi gerekçeyle içeride? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk CHP grubu olarak. Ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işi? Önce bekliyorlar hiçbir şey yok, troller devreye giriyor, her türlü suçlamayı yapıyorlar, sonra savcılık harekete geçiyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz." dedi.

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            Haberler Güncel PKK elebaşı Öcalan güzellemesi yapan Merdan Yanardağ'ı tutuklayan Hakim Ramazan Çiçek'i hedef göstermişlerdi! Terör seviciler için soruşturma
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