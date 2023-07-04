Son dakika: Kaybettiği seçimlere rağmen koltuğa yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, herkes istifa etmesini beklerken CHP liderliğini bırakmayacağını açıklamıştı.
Söz konusu açıklamanın ardından 29 Mayıs'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı bir video ile değişim fitili ateşlemiş daha sonra da parti içinde bir iç hesaplaşma başlamıştı.
Bir yanda Ekrem İmamoğlu gibi 'değişim' isteyenler diğer yanda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler yer almış ve Kılıçdaroğlu, istifasını isteyen isimlerin üzerini çizmişti.
Deyim yerindeyse kaos ortamının hakim olduğu CHP, bugün Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Meclis'te toplandı. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin önemli mesajlar verirken üstü kapalı mesajlar da verdi.
Koltuğu bir türlü bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tek adam partisi olmadığını söyledi.
"CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR, HİÇBİR ZAMAN DA OLMADI"
CHP'nin her zaman bir kadro partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "CHP, bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır" dedi.
CHP'nin tarihinde doğruları ve yanlışları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Ama bu hareket her zaman haksızlığa uğrayanların, adalete susamışların yanında olmuştur" şeklinde konuştu.