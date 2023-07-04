Son dakika: Kaybettiği seçimlere rağmen koltuğa yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir

Koltuğu bir türlü bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tek adam partisi olmadığını söyledi.

"CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR, HİÇBİR ZAMAN DA OLMADI"

CHP'nin her zaman bir kadro partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "CHP, bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır" dedi.

CHP'nin tarihinde doğruları ve yanlışları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Ama bu hareket her zaman haksızlığa uğrayanların, adalete susamışların yanında olmuştur" şeklinde konuştu.