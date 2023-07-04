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    • 04.07.2023 16:14
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    Son dakika: Kaybettiği seçimlere rağmen koltuğa yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana girdiğ her seçimi kaybeden, değişim çıkışlarına rağmen koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında "CHP, bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada birçok kullanıcı kaybettiği seçimleri hatırlatıp, değişim isteyenleri neden görevden aldığını sordu.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir

    14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, herkes istifa etmesini beklerken CHP liderliğini bırakmayacağını açıklamıştı.

    Söz konusu açıklamanın ardından 29 Mayıs'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı bir video ile değişim fitili ateşlemiş daha sonra da parti içinde bir iç hesaplaşma başlamıştı.

    Bir yanda Ekrem İmamoğlu gibi 'değişim' isteyenler diğer yanda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler yer almış ve Kılıçdaroğlu, istifasını isteyen isimlerin üzerini çizmişti.

    Deyim yerindeyse kaos ortamının hakim olduğu CHP, bugün Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Meclis'te toplandı. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin önemli mesajlar verirken üstü kapalı mesajlar da verdi.

    Koltuğu bir türlü bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tek adam partisi olmadığını söyledi.

    "CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR, HİÇBİR ZAMAN DA OLMADI"

    CHP'nin her zaman bir kadro partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "CHP, bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır" dedi.

    CHP'nin tarihinde doğruları ve yanlışları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Ama bu hareket her zaman haksızlığa uğrayanların, adalete susamışların yanında olmuştur" şeklinde konuştu.

        "25 MİLYONA ULAŞAN BU DEĞİŞİM YETERLİ DEĞİLSE, BAŞARSIZLIK BENİMDİR"

        Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

        "Tüm kara propagandaya, sahtekarlıklara, devlet bürokrasisinin gücüne rağmen hakkın yanında yer alabilmişsek bu 25 milyon olarak hepimizin başarısıdır. Başarıyı tek başıma üstlenmem ama bu birlikteyi başarsızılık olarak tanımlarsanız o zaman karşınızda dikilirim. 25 milyona dokundurtmam. 25 milyonun hakkını hukukunu kimseye yedirtmem. 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse, başarsızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden ülkemin, namuslu, hakkın yanında olan kitlelerin sayısını artıracak süreci yürütmektir. Masalar kurarak, Halil İbrahim sofraları kurarak, değişimin sadece bir gün değil hayat boyu süren bir süreç olduğunun idrakıyla yönetmektir."

        KILIÇDAROĞLU GÖZÜ KARARTTI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nden gündemi sarsan bir açıklama gelmişti.



        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında Tuncay Özkan'ın da bulunduğu 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldığı duyuruldu.

        CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

        80'E YAKIN DANIŞMAN VE BAŞDANIŞMANI VARMIŞ!
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun toplu bir şekilde görevlerine son vermesiyle, Genel Merkez'de bugüne kadar 80'e yakın danışman ve başdanışmanın görevlendirildiği ortaya çıktı.

        Görevine son verilenler arasında ABD'li ekonomist, yazar, sosyal teorisyen, siyasi danışman ve çevre aktivisti Jeremy Rifkin de bulunuyor.

        Kılıçdaroğlu'nun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu Rifkin, Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmeden CHP'den milyonlar kopardı.

        Bay Bay Kemal'in mitinglerini kontrol eden Erdoğan Toprak'la da yollar ayrıldı.

        TÜRK BAYRAĞINDAN RAHATSIZ OLUP, BÖLÜCÜLERE YEREL ÖZERKLİK VADEDEN ELÇİ DE GİTTİ
        CHP Genel Başkanı Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi ile Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ramazan Kubat da görevden alındı.

        Elçi, daha önce CHP'nin projeleri arasında yerel özerkliğin olduğunu dile getirmiş, röportaj verirken de CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarını kaldırtmıştı.

        TUNCAY ÖZKAN'A DA GÜLE GÜLE
        Seçimin ardından tartışılan bir isim de Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'dı. Birkaç kez Özkan'ın görevden alındığı iddiaları gündeme gelmiş, Özkan bu iddiaları yalanlamıştı. Özkan da görevden alınan danışmanlar arasında yer aldı.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde bazı isimlerle yeniden yola devam edeceği ve yeni görevlendirmeler yapacağı da belirtiliyor.

        Görevden alınanlar arasında sömürge bekçisi Ünal Çeviköz de vardı.

            RASİM BÖLÜCEK, FOGGO, DARON ACEMOĞLU...
            Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Hacer Foggo, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Ufuk Akçiğit, Recep Beşenk, Cevdet Nasıranlı, Alaattin Aldemir, Veli Özdemir, Orhan Sarıbal, Ramazan Çoban, Deniz Demir'e de el çektirildi.

            KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNAN YANIYOR! GÖREVDEN ALDI
            Koltuğu sağlama almak adına çeşitli atamalar yapmaktan geri durmayan son olarak Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağlayan Bay Bay Kemal, kendisini eleştirenleri de unutmadı.



            Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'yı görevden aldı.

            1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
            Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

            2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
            AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

                3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

                3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI


                AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

                4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
                AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.



                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

                5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.




                    KILIÇDAROĞLU:                     "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"
                    Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.

                    6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

                    BİR DÖNEM KAPANDI DEMOKRASİ KAZANDI I VİDEO İZLE

                    7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

                    CHP'Yİ DİĞER PARTİLERE BENZETMEYİN I VİDEO İZLE

                        8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

                        9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

                        AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

                        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

                        10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
                        AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı

                        50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
                        Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

                            11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                            Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

                            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.

                            KILIÇDAROĞLU BURADAYIM DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
                            Kılıçdaroğlu 14 Mayıs yenilgisinin ardından da ilginç bir paylaşım yaptı. CHP Genel Merkezi'nde masayı tokatlayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı.

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                            Haberler Güncel Son dakika: Kaybettiği seçimlere rağmen koltuğa yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir
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