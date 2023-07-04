Cumhurbaşkanlığı'ndan "Truth Social" açıklaması: Açılan hesap ve paylaşımlar Başkan Erdoğan'a ait değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Truth Social'a ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına Truth Social hesabı bulunmadığını, açılan hesapların Başkan Erdoğan'a ait olmadığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sosyal medya platformu Truth Social'da Cumhurbaşkanımızın ismi kullanılarak açılan hesaplar ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlar Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ait değildir.