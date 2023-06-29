Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Çalışmalarımızla Kahramanmaraş kalkınmanın merkez üssü olacak





"YENİ KONUTLAR İNŞA EDİLİYOR"

Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 43 noktada 20 bin 878 bin konteynerde depremzedelere hizmet verildiğini anlattı.

Kalıcı konutların yapımının da bir taraftan devam ettiğini aktaran Yılmaz, bir taraftan krizi yönetirken bir taraftan da gelecek yıllarda benzeri afetlerdeki olası riskleri yeni yapılarda azaltma gayretinde olduklarına dikkati çekti.

Deprem konutlarının 300 binini bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 72 bin 157 konut ve 30 bin 319 köy evi inşa edilecek, çok ciddi bir rakam. 37 bin 470 konutun inşası başlamış durumda diğerleri de peyderpey başlayıp gerçekleştirilecek. Önümüzdeki ekim, kasım döneminde Allah izin verirse bunları hak sahiplerine teslim etmeye başlamayı hedefliyoruz. Ondan sonra da süreç devam edecek inşallah. Aynı şekilde köy evlerinin de teslimleri etaplar şeklinde devam edecek. Şehirlerimizin ihyasında her adımımızı o şehrin kültürüne, sanatına, tarihi dokusuna sosyal yapısına, demokrasisine göre atıyoruz. Ve nasıl son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asırlık yatırımlar yaptıysak, 1 milyon 880 bin konutumuzu TOKİ'miz inşa edip 3,3 milyon konutumuzu vatandaşımıza teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimizde de çalışıyoruz, çalışacağız. Afetin yaralarını hızla sardığımız gibi binalarımızı da hızla teslim edeceğiz. Burada şu noktanın da altını çizmek isterim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu aralar yeni bir çalışma yapıyor. Rezerv alanlarda inşa edilen konutlara, yapılara ilave olarak uygun zeminlerde doğru kriterlerle ve sıkı bir denetim altında yerinde konut inşa etmeye, bina inşa etmeye dönük yapılaşmaya dönük imkanların da araştırmasını yapıyorlar."

Yılmaz, depremzedelere yönelik hayvancılık, altyapı, sosyal ve ekonomik hayata dair devlet desteklerini etkin bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi.

"DAHA GÜZEL VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER KURMAK DURUMUNDAYIZ"

Deprem bölgesinde umutsuzluk ve karamsarlık iklimine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu iklimi değiştirmek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, Van depreminde bölgede "Nöbetçi Bakan" olarak çalıştığını hatırlatarak, Van'da ilk başlardaki karamsarlık ve umutsuzluk ortamının kısa sürede aşılarak şehrin yeniden bir cazibe merkezine dönüştüğünü anlattı.