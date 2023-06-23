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    • 23.06.2023 23:16
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    İmamoğlu "yıldıracağım" dedi, Kılıçdaroğlu'na açık açık meydan okudu! "Toplumda bir karşılığın kalmadı bırak şu koltuğu" mesajı

    CHP'deki koltuk savaşı kızıştı. 'Değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. Kılıçdaroğlu önceliğinin İstanbul olduğunu belirtip "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'nu bombaladı. Gelişme üzerine CHP'li İBB Başkanı'ndan flaş bir çıkış geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'toplumda bir karşılığın kalmadı, koltuğu bırak' mesajı verdi. "Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeyseydim dediğiniz bir an oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin verirse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu'na açık açık meydan okudu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu KK’ya meydan okudu: Yıldıracağım...

    CHP'deki 'değişim' savaşı boyut kazanarak büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylemlerinde vites yükseltti.

    Defaatle 'değişim' çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyen İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.


    "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM" MESAJI
    Bu durum üzerine gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu kendi güdümünde olan yandaş TELE 1'in canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrıları sorulan Kılıçdaroğlu, 'Önceliğim İstanbul' vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" dedi.

    "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.

    Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra da "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bomba bir çıkış geldi.

        KILIÇDAROĞLU'NA "TOPLUMDA BİR KARŞILIĞIN KALMADI" MESAJI
        "Demokrasi Şenliği" adı altında, kendisine yöneltilen önceden planlanmış ısmarlama soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Toplumla sevgi bağınız kopmuş ise o gün siyasetteki görevinizi bırakmalısınız. Bu sevgi bağı meselesi önemli" diyererek Kılıçdaroğlu'nun toplumda bir karşılığı kalmadığını ima etti.




        CHP koltuğunu gözüne kestiren İBB Başkanı bununla da sınırlı kalmadı...

        AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU: "YILDIRACAĞIM..."
        "Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeyseydim dediğiniz bir an oldu mu?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin verirse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık meydan okudu.




        'DEĞİŞİM'CİLER BİR ARADA!
        İmamoğlu'nun kişisel şovu haline gelen etkinliğe 'değişim' çağrıları yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın katılması da dikkatlerden kaçmadı.

        Özgür Özel genel başkanlığa aday olduğunu ifade ederek 'değişim' çağrıları yapmıştı.

        Karayalçın ise seçimlerde partinin ağır bir yenilgi aldığını belirterek parti yönetimini istifaya davet edip, Kılıçdaroğlu ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.
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