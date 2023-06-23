İmamoğlu "yıldıracağım" dedi, Kılıçdaroğlu'na açık açık meydan okudu! "Toplumda bir karşılığın kalmadı bırak şu koltuğu" mesajı







'DEĞİŞİM'CİLER BİR ARADA!

İmamoğlu'nun kişisel şovu haline gelen etkinliğe 'değişim' çağrıları yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın katılması da dikkatlerden kaçmadı.



Özgür Özel genel başkanlığa aday olduğunu ifade ederek 'değişim' çağrıları yapmıştı.



Karayalçın ise seçimlerde partinin ağır bir yenilgi aldığını belirterek parti yönetimini istifaya davet edip, Kılıçdaroğlu ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.







