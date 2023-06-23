İmamoğlu "yıldıracağım" dedi, Kılıçdaroğlu'na açık açık meydan okudu! "Toplumda bir karşılığın kalmadı bırak şu koltuğu" mesajı

CHP'deki 'değişim' savaşı boyut kazanarak büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylemlerinde vites yükseltti.
Defaatle 'değişim' çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyen İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
"OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM" MESAJI
Bu durum üzerine gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu kendi güdümünde olan yandaş TELE 1'in canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrıları sorulan Kılıçdaroğlu, 'Önceliğim İstanbul' vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" dedi.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra da "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.