CHP lideri Kılıçdaroğlu 'nun, 2 Mayıs'ta İstanbul 'daki gizli buluşmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Sır görüşmenin, Yannina adlı yatta yapıldığı anlaşıldı.Lüks tekneyle denize açılan Kılıçdaroğlu, kiminle bir araya geldiğini hiç kimseye anlatmadı. CHP yönetimi de sorulardan bunaldı. "Gizli saklımız yok" demek zorunda kaldı.



KİM YANNİNA ÇAĞIRDI SİZİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yatta yaptığı sır görüşme gündemi meşgul etti. CHP lideri, yerel seçim tartışmalarının en yoğun olduğu günlerde rotayı Ankara'dan İstanbul'a çevirdi. 2 Mayıs günü İstanbul'a gitti. Kalamış Marina'da korumalarını bile yanına almadan tek başına lüks bir yata bindi. Kılıçdaroğlu, yatta 1 saat süren gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeyi CHP yönetiminden bile gizlediği belirlendi. Herkes parti başkanını 1 saatliğine ayağına getiren ismi ve toplantıda hangi pazarlıkların yapıldığını merak etti. CHP'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sır görüşmeyle ilgili sorular cevapsız kalırken, gözler o yata kilitlendi. 'Yannina' adlı yatın fiyatının 1 milyon 700 bin euro olduğu öğrenildi. 25 metrelik Yannina'nın iç düzenlemesi, 3 kabinde 6 kişinin rahatça konaklayabilecek şekilde dizayn edildi. Yatta özel toplantı bölümünün de bulunduğu öğrenildi.







19.45'te Kalamış Marina'ya giren Kılıçdaroğlu, hemen tekneyle açıldı. Bir saat sonra Kartal'a yanaşıp Ankara'ya doğru yola çıktı.







Bu koltukta oturup konuştular​





GİZLİ GÖRÜŞMEYİ İZAH EDEMEDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yatta kiminle görüştüğünü izah edemedi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli görüşmeye ilişkin soruya kaçamak cevap veren Öztrak, "Bizim gizlimiz saklımız yok. Genel başkanımızın gizli saklısı yok. Eğer gizli saklı bir görüşme yapsa herhalde birilerinin yatında oturup görüşmezdi" dedi.







YANNİNA'NIN ÖZELLİKLERİ

1 milyon 700 bin euro değerinde

25 metre uzunluğunda

6 kişi kapasiteli

32 kilometre hıza çıkabiliyor