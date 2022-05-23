Kukla ve kuklacı... ABD Büyükelçisi Jeff Flake’ten HDP’ye ziyaret! Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü

"NEZAKET ZİYARETİ"

Öte yandan görüşmeyi HDP de paylaştı. HDP tarafından yapılan paylaşımda ise, "Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

NE KONUŞTULAR?

Taraflardan yapılan açıklamalar ezbere cümleler içerirken görüşmenin içeriği merak konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar, "Terörle bağlantılı kişiler ABD-Türkiye ilişkilerini sizinle konuşmayı hak ediyor mu?" ifadeleriyle görüşmeye tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ FLAKE'I ÇAĞIRIP AYAR VERMİŞTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake son olarak ABD Büyükelçiliğince, İstanbul'da düzenlenen CHP mitingi öncesi yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlığı bildirmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Flake'a, söz konusu gösteri uyarısında bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı kaydedilerek, bu husustaki rahatsızlık ifade edildi.

Flake'a ayrıca, kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, ABD'de bu nedenle meydana gelen olayların ortada olduğu hatırlatıldı. Siyasi parti mitinglerinin demokrasinin köklü bir geleneğini oluşturduğu, ülkede bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi oluşturulmasının kabul edilemez olduğu iletilen Flake'a, söz konusu mitingin dün sorunsuz şekilde yapıldığı ve herhangi bir olayın yaşanmadığı aktarıldı.

Öte yandan Büyükelçi'ye, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik bundan sonra yayınlanabilecek seyahat ya da gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanması beklentisi de ifade edildi.

BULDAN AB ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİYLE YEMEKTE BULUŞMUŞTU

Kapatma davası açılan ve HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 'Kobani davası' sürerken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.