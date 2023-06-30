Ekrem İmamoğlu'nun sahiplendiği proje AK Parti'nin çıktı! Boğaz'dan görüntü paylaştı şova girişti

"İSTANBUL KANA BULANIYORDU BİZ ÇÖZDÜK" DEDİ

İstanbul Boğazı'ndan iki görsel paylaşan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı." dedi.

ALGISI PATLADI

Ancak Ekrem İmamoğlu'nun övündüğü projenin yüzde 90'dan fazlasının Kadir Topbaş döneminde yapıldığını ve sorunun büyük bir bölümünün çoktan çözüldüğü ortaya çıktı.