Ekrem İmamoğlu'nun sahiplendiği proje AK Parti'nin çıktı! Boğaz'dan görüntü paylaştı şova girişti

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine algı siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun bir 'PR' girişimi daha patladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Genel Başkanlık koltuğu için' savaş veren ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramında 'İstanbul' üzerinden siyasi çökme girişimine imza attı.
"İSTANBUL KANA BULANIYORDU BİZ ÇÖZDÜK" DEDİ
İstanbul Boğazı'ndan iki görsel paylaşan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı." dedi.
ALGISI PATLADI
Ancak Ekrem İmamoğlu'nun övündüğü projenin yüzde 90'dan fazlasının Kadir Topbaş döneminde yapıldığını ve sorunun büyük bir bölümünün çoktan çözüldüğü ortaya çıktı.
PROJENİN ARKA PLANI
Ekrem İmamoğlu'nun 'çöktüğü' projenin gerçeklerini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen anlattı.
Türkmen bahsi geçen çalışmanın %90'dan fazlasının Kadir Topbaş döneminde yapıldığına dikkat çekerek şunları yazdı;
"Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci detaylıca anlatalım. Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü.