CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik'ten İmamoğlu'na salvolar: "Seçimlerde bu geminin kaptanı Kılıçdaroğlu, kabul et" mesajı





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı girdi.



DEĞİŞİM İSTEYEN İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPADI: KILIÇDAROĞL KAPTAN OLARAK GEMİNİN BAŞINDA KALACAK

Partisinin İzmir İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak geminin başında kalacağını ilan edip 'değişim' isteyen İmamoğlu ve diğer CHP'lilere kapıyı kapadı.



Yaklaşan yerel seçimleri işaret eden Çelik, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.