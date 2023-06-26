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    • 26.06.2023 19:24
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik'ten İmamoğlu'na salvolar: "Seçimlerde bu geminin kaptanı Kılıçdaroğlu, kabul et" mesajı

    CHP'deki 'değişim' savaşı boyut kazanarak büyüyor. 'Gerekirse genel başkan gitmeli, ben yılmam yıldırırım' diyerek meydan okuyan Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. İkilinin koltuk kavgasına CHP Genel Merkezi de müdahil oldu. Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak geminin başında kalacağını ilan edip 'değişim' isteyen İmamoğlu ve diğer CHP'lilere kapıyı kapadı. Çelik, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de ’değişim’ savaşları! İmamoğlu’na bombardıman

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu. Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.

    İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU: "BEN YILMAM YILDIRIRIM! MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI"
    CHP'li İBB Başkanı bununla da yetinmedi... Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.

    "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi.

    "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı girdi.

        DEĞİŞİM İSTEYEN İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPADI: KILIÇDAROĞL KAPTAN OLARAK GEMİNİN BAŞINDA KALACAK
        Partisinin İzmir İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak geminin başında kalacağını ilan edip 'değişim' isteyen İmamoğlu ve diğer CHP'lilere kapıyı kapadı.

        Yaklaşan yerel seçimleri işaret eden Çelik, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



        Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

        Biz kongreler ve kurultaylar sürecini büyük bir heyecanla yaşıyoruz, bu süreci dayanışma içinde geçireceğiz. Aynı zamanda partinin gelişimi ve dönüşümü için de üyemizden yöneticimize kadar herkesin bu işe katkı koyacağı bir süreç yaşanacak."



        GÖZLER İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ
        Devrim Barış Çelik'in "Kılıçdaroğlu seçimlerde CHP'nin başında olacak, geminin kaptanı" mesajı sonrası o gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. 'Değişim' isteyen İmamoğlu'nun ne tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.

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        Haberler Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik'ten İmamoğlu'na salvolar: "Seçimlerde bu geminin kaptanı Kılıçdaroğlu, kabul et" mesajı
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