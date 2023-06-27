Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç resti dünya basınında! Yeşil ışık için "PKK" şartı

NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünürken dünya basını da konuya geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın İsveç restini gündemine taşıyan gazeteler, PKK şartını yazdı.

"MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YETERLİ DEĞİL"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme tüm dünyada gündem oldu. Başkan Erdoğan bir kez daha İsveç'e PKK resti çekti.