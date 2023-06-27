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    • Haberler
    • 27.06.2023 10:29
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    • 27.06.2023 10:56
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç resti dünya basınında! Yeşil ışık için "PKK" şartı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in üyeliği için Türkiye'nin yapıcı tutumunun sürdüğünü ancak PKK'lı teröristlerin serbestçe eylem düzenlemesinin sürecin önünü tıkadığını ve yapılan yasa değişikliğinin sonuç getirmeyeceğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın resti dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine 'yeşil ışık' yakması için ülkede devam eden PKK eylemlerinin sonlandırılması şartına vurgu yapıldı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın İsveç resti dünya basınında!

    NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünürken dünya basını da konuya geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın İsveç restini gündemine taşıyan gazeteler, PKK şartını yazdı.

    "MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YETERLİ DEĞİL"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme tüm dünyada gündem oldu. Başkan Erdoğan bir kez daha İsveç'e PKK resti çekti.

    Başkan Erdoğan ve Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşme İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı.

    Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

        "NATO'NUN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR"
        Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

        İSVEÇ GAZETESİNDEN PKK İTİRAFI
        Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı "anlamsız" bulduğu ifade edildi.

        Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde "PKK'yı destekleyenlerin 'Özgürce hareket etmesine" izin verildiği için Erdoğan yasayı 'anlamsız' buluyor" denildi.

            Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görüşme sonrası yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, İsveç'in üzerine düşeni yaptığı iddia edildi.

            "İsveç doğal olarak terörü çok ciddiye alıyor ve Türkiye'nin endişelerini anlıyor. Dışişleri Bakanı, yeni yasanın bir fark yaratacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

            Türkiye'nin mevzuatı yeterli bulmadığını defalarca belirttiği hatırlatıldı.

                "TERÖR YASASI ANLAMSIZ BULUNDU"
                Expressen ise Başkan Erdoğan'ın İsveç üzerinde baskıyı artırdığı yazıldı. Ülkenin PKK gösterilerini durdurmaması halinde terör yasasının anlamsız bulunduğu ifade edildi.

                Yeni terör yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan haberde, "Yasaya göre terör örgütlerini 'teşvik etmek, güçlendirmek veya desteklemek' suç sayılıyor." denildi.

                Ancak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışmaları da beraberinde getirdiği bildirildi.

                    YEŞİL IŞIK ŞARTI
                    El Cezire'de ye alan haberde, "Türkiye, İsveç'in Batı askeri ittifakına katılma teklifine, ülkenin 'terörist' barındırdığı gerekçesi ile karşı çıkıyor." denildi.

                    Türkiye'nin bu konuda yapıcı bir tavır sergilediğini belirten Başkan Erdoğan'ın Stockholm'ün PKK destekçilerinin eylemlerine son vermesi gerektiğini söylediği belirtildi.

                    Reuters ise Türkiye'nin İsveç'in NATO kapısında bekletmeyi sürdürdüğünü yazdı. İsveç'e yeşil ışık yakmadan önce PKK destekçilerinin eylemlerinin son bulması gerektiğinin beklendiğini yazdı.

                        CNN Yunanistan'da yer alan haberde ise, Erdoğan'ın NATO'ya resti yazıldı. Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım hedefinde yeşil ışık yakmak için yasadışı PKK destekçilerinin Stockholm'de gösteri yapmasına izin vermemesi gerektiğini söylediği belirtildi.

                        Çin merkezli Xinhua, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği için PKK gösterilerine son vermeye çağırdı" sözleriyle haberi verirken, "Erdoğan, İskandinav ülkesinin terör yasalarındaki değişikliğinin PKK ülkede serbestçe gösteri yapabildiği sürece Ankara'nın beklentisini karşılamadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç resti dünya basınında! Yeşil ışık için "PKK" şartı
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