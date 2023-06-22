Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2023 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2023 01:47
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa açık kapı! Önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra İmamoğlu'na 'delege bende şansın yok' mesajı verdi

    CHP'yi 'değişim' sancısı tuttu. 'Değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. CHP lideri bugün katıldığı yayında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" sözleriyle İmamoğlu'nu bombaladı. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra da "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’dan ’adaylık’ mesajı! İmamoğlu’na delege ayarı

    CHP'deki 'değişim' savaşı boyut kazanarak büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylemlerinde vites yükseltti.

    Defaatle 'değişim' çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyen İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

    Bu durum üzerine gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

    "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM" MESAJI
    Kılıçdaroğlu kendi güdümünde olan yandaş TELE 1'in canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrıları sorulan Kılıçdaroğlu, 'Önceliğim İstanbul' vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" dedi.


    Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.




    KILIÇDAROĞLU'NA "ADAY OLACAK MISIN?" SORUSU
    Öte yandan Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na "Önümüzdeki kurultayda aday olacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

    Bay Bay Kemal, önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlatıp "Parti Meclisi'nden Merkez Yönetim Kurulu'na üyeleri ben seçiyorum tek imzayla. Bu da tüzükle oluyor" ifadelerini kullandı.




        ADAYLIĞA AÇIK KAPI, İMAMOĞLU'NA "DELEGE BENDE ŞANSIN YOK" MESAJI
        Sonra da adaylığa açık kapı bırakıp, İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.

        Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;


        Ben aday mıyım? Bugüne kadar çıkıp 'genel başkanlığa adayım' demedim. Aday gösterilirsek o ayrı bir şey. Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam.



        "İŞİNE BAK EKREM, DELEGE BİZDE KARAR BİZDE" MESAJI
        Kılıçdaroğlu'nun A Takımı da bu süreçte İmamoğlu'na ayar üstüne ayar vermişti.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek" diyerek İmamoğlu'na "Delege bizde, karar bizde" resti çekmişti.

        "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak aleni bir şekilde CHP'li İBB Başkanı'na kapıyı kapatmıştı.



        CHP liderinin gündeminde Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kuşoğlu arasında geçen polemikte vardı...

        İMAMOĞLU'NA 'SAYGISIZ' YAKIŞTIRMASI...
        Ekrem İmamoğlu'na 'saygısız' imasında bulunan Bay Bay Kemal, "Parti içi tartışmalara girmem. Bu bir genel başkana yakışmaz. Aralarında tartışabilirler ama şunu rahatlıkla söyleyeyim, eğer kişiler partilerine saygı gösteriyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Biz yerel seçimlere oadaklanmalıyız. Biz yerel seçimlerde belediye başkanı sayısını artırmak zorundayız. Odaklanacağımız nokta budur" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa açık kapı! Önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra İmamoğlu'na 'delege bende şansın yok' mesajı verdi
            loading
            SON DAKİKA