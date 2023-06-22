Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa açık kapı! Önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra İmamoğlu'na 'delege bende şansın yok' mesajı verdi





CHP liderinin gündeminde Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kuşoğlu arasında geçen polemikte vardı...



İMAMOĞLU'NA 'SAYGISIZ' YAKIŞTIRMASI...

Ekrem İmamoğlu'na 'saygısız' imasında bulunan Bay Bay Kemal, "Parti içi tartışmalara girmem. Bu bir genel başkana yakışmaz. Aralarında tartışabilirler ama şunu rahatlıkla söyleyeyim, eğer kişiler partilerine saygı gösteriyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Biz yerel seçimlere oadaklanmalıyız. Biz yerel seçimlerde belediye başkanı sayısını artırmak zorundayız. Odaklanacağımız nokta budur" dedi.

