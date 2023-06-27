Türkiye'nin muhalefet sorunu: Kriz, kirli pazarlık, parti içi mücadele...

Genel seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır bir hezimete uğrayan 7'li koalisyon adeta kendi derdine düştü. Ortaklar birbirlerini suçlamaya başlarken, bir yandan parti içi kazanlar kaynıyor. Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurultayında hem parti içi muhalefete, hem de ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP'de ise; "genel başkan değişimi" başta olmak üzere partide kapsamlı dönüşüm için başlayan kriz, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirmiş durumda. Koalisyona oy getiremeyen küçük partiler, kazandıkları vekillerin "helal" olduğu savunmasına geçti.

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, CHP ile İYİ Parti'de yaşanan liderlik sancısını ve Türkiye muhalefetinin yaşadığı derin krizi ele aldı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi "Muhalefetsiz Türkiye" sorununun, muhasebesini yapamayan ve siyaset üretemeyen muhalif anlayış olarak niteledi.