Kavga fena! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu: Gerekiyorsa o da değişmeli

Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan koltuk kavgası her geçen gün boyut kazanıyor...
EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU BİRBİRİNE GİRDİ
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için savaşan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.
Kılıçdaroğlu'nun son seçimle birlikte 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükselmeye başladı.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.
KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz bir hal aldı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan tırmandı.
İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'da odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.
Yaşananların ardından iki isim Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER
Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi. İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltuk hevesi olduğunu açık açık ilan etti.