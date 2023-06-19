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    • 19.06.2023 10:04
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    Kavga fena! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu: Gerekiyorsa o da değişmeli

    CHP'deki koltuk kavgası çığrından çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekil' mesajı verdi. "Ne gerekiyorsa değişmeli" diyen Ekrem İmamoğlu,  "Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?" sorusuna "Gerekiyorsa o da dahil… Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ooo kavgaya bak be

    Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan koltuk kavgası her geçen gün boyut kazanıyor...

    EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU BİRBİRİNE GİRDİ
    Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için savaşan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.

    Kılıçdaroğlu'nun son seçimle birlikte 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükselmeye başladı.

    Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

    KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
    Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz bir hal aldı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan tırmandı.

    İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'da odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.

    Yaşananların ardından iki isim Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.


    EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER
    Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi. İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltuk hevesi olduğunu açık açık ilan etti.

        İki ismin kavgası sağ kolları Bülent Kuşoğlu ve Murat Ongun'un 'fav' kavgasıyla devam ederken bomba bir gelişme daha yaşandı.

        EKREM İMAMOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU MERZİFON EŞEĞİNE BENZETEN FATİH ALTALI'YA KONUŞTU
        Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.

        Fatih Altaylı yazdığı köşesinde Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

        "CHP'de hiçbir şey olmamış gibi davranmak isteyenler var"

        CHP içinde hiçbir şey olmamış gibi davrananlar olduğunu işaret eden İmamoğlu, "Öyle davranmak isteyenler var. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz." dedi.

        "YEREL SEÇİMLER RİSKE GİRER"
        "Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs'taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız. Bunları Genel Başkan'a anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı." dedi.

        GEREKİRSE KEMAL KILIÇDAROĞLU DA DEĞİŞMELİ
        'Değişim değişim' diyen Ekrem İmamoğlu ilk kez açıktan gerekirse O da gitmeli diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

        "Ne gerekiyorsa değişmeli" diyen Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?" sorusuna "Gerekiyorsa o da dahil… Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir." dedi.

        "DEĞİŞİMİ BAŞLATAN GENEL BAŞKAN OLMALI"
        Kılıçdaroğlu'na" bana el verin" demediğini savunan Ekrem İmamoğlu, "Böyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben 'hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da genel başkan olmalı' diyorum." dedi.

            KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME: BİR DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞINI ZANNEDİYORUM
            Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değinen İmamoğlu, "Söylediğim gibi Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu'nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart." ifadelerini kullandı.

            FATİH ALTAYLI KILIÇDAROĞLU'NU MERZİFON EŞEĞİNE BENZETMİŞTİ
            Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Altaylı'ya konuşması da büyük bir mesaj olarak yorumlandı. Öyle ki seçim mağlubiyetinin ardından Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzetmişti.

            "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Merzifon eşeği de aday olsa yüzde 48 alırdı" demeye getiren Fatih Altaylı, "Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın. Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki, yüzde 48 size verilmedi." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.
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