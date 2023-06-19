Kavga fena! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuştu: Gerekiyorsa o da değişmeli

Fatih Altaylı yazdığı köşesinde Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

"CHP'de hiçbir şey olmamış gibi davranmak isteyenler var"

CHP içinde hiçbir şey olmamış gibi davrananlar olduğunu işaret eden İmamoğlu, "Öyle davranmak isteyenler var. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz." dedi.

"YEREL SEÇİMLER RİSKE GİRER"

"Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs'taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız. Bunları Genel Başkan'a anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı." dedi.