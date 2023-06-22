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    • 22.06.2023 21:24
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    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bombardıman! "Önceliğim İstanbul, otur oturduğun yere" mesajı: "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz"

    CHP'de sular durulmuyor... Defaatle 'değişim' çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyen, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Ekrem İmamoğlu'na yanıt gecikmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında 'Önceliğim İstanbul' vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurguladı. Baba, oğluna 'değişim' tokadı atmayı da ihmal etmedi. Bay Bay Kemal, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na bombardıman!

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de "Topyekün değişim", "Gerekirse genel başkan gitmeli" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

    "İŞİNE BAK EKREM, DELEGE BİZDE KARAR BİZDE" MESAJI
    Kılıçdaroğlu'nun A Takımı da bu süreçte İmamoğlu'na ayar üstüne ayar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek" diyerek İmamoğlu'na "Delege bizde, karar bizde" resti çekti. "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak aleni bir şekilde CHP'li İBB Başkanı'na kapıyı kapattı.


    "GEREKİRSE 16'LI MASA KURARIM" DİYEN KILIÇDAROĞLU İL BAŞKANLARIYLA KARŞI KARŞIYA GELDİ
    Öte yandan CHP'deki 'değişim' kavgasına il başkanları da dahil oldu. Parti örgütlerini kendisine bağlayan "Gerekirse 16'lı masa kurarım" diyerek koltuktan kalkmayacağını belli eden Kemal Kılıçdaroğlu dün il başkanlarıyla karşı karşıya geldi. Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanları buna karşı çıktı.

    KILIÇDAROĞLU'NA İMZA VERİP İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDILAR
    Yaşananların ardından 'bir şekilde' ikna edilen il başkanları Kılıçdaroğlu için imza vererek, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.


        İMAMOĞLU İSYAN ETTİ, BİR KEZ DAHA "DEĞİŞİM" DEDİ: "BİLDİRİYİ 81 DEĞİL 4 İL BAŞKANI HAZIRLADI" İDDİASI
        İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı. İl başkanlarının imza attığı bildiriyi değerlendiren CHP'li İBB Başkanı, "4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke" diyerek veryansın etti.

        KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA GÖNDERME: SEÇİM KAYBETME TECRÜBEM YOK
        İmamoğlu bir gazetecinin kendisine yönelttiği soru üzerinden Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Seçim kaybetme tecrübem yok" dedi, Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimetlere gönderme yaptı.



        "ÖNCELİĞİM İSTANBUL, OTUR YERİNE EKREM" MESAJI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş TELE 1 yayınında bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı.

        Önceliğinin 'İstanbul' olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na "otur oturduğun yere" mesajı verdi.



        İMAMOĞLU'NA BOMBA GÖNDERME: "ŞİRKETLER AYRIDIR, PARTİLER AYRIDIR"
        "Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır" diyerek İmamoğlu'na göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizim partimizde herkes koşulları yerine getirdiğinde aday olabilir. Ekrem Bey aday olacaksa ilk kez aday olacak bir kişi değil. Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Partinin kuralları vardır" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurguladı.



            BABADAN OĞULA 'DEĞİŞİM' TOKADI: BİR KİŞİNİN İRADESİYLE OLMAZ
            Kılıçdaroğlu, "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" çıkışını yaparak "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.

            CHP liderinin bahsettiği bir kişi hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu idi... Bilindiği üzere İmamoğlu defaatle 'değişim' çağrısı yapmış, "Gerekirse genel başkan gitmeli" demişti.
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