Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bombardıman! "Önceliğim İstanbul, otur oturduğun yere" mesajı: "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz"





BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM

Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de "Topyekün değişim", "Gerekirse genel başkan gitmeli" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.



Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

"İŞİNE BAK EKREM, DELEGE BİZDE KARAR BİZDE" MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı da bu süreçte İmamoğlu'na ayar üstüne ayar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek" diyerek İmamoğlu'na "Delege bizde, karar bizde" resti çekti. "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak aleni bir şekilde CHP'li İBB Başkanı'na kapıyı kapattı.