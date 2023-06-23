Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2023 20:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2023 21:25
    ABONE OL

    İstanbul'da isyan ettiren metro arızası: Daha metroyu yönetemiyorlar…

    İstanbul'da son dört senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi. İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı. Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta yerden yere vurdu. O anları görüntüleyen vatandaş, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya." diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da isyan ettiren metro arızası!

    İstanbul'da son dört senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

    M1A YENİKAPI - ATATÜRK HAVALİMANI METROSU ARIZALANDI
    İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı.

    İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
    Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta yerden yere vurdu.


    "İSTANBUL'U DEĞİL DAHA METROYU YÖNETEMİYORSUN SEN"
    O anları görüntüleyen bir vatandaş, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya. Neyse 6-7 ay sonra görüşeceğiz, bu nedir ya? Her şey çok güzel olacakmış! Çok güzel oluyor. Her gün arıza mı olur?" ifadeleri ile Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

    "GELEN ANLIK BİR ARIZA NEDENİYLE ARAÇ SERVİS DIŞINA ALINMIŞ"
    İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı. Uzun süre seferler aksarken, konuya ilişkin CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşların isyanına Twitter'dan verilen yanıtta, "Bir aracımızda meydana gelen anlık bir arıza nedeniyle araç servis dışına alınmış ve sefer düzenlemesi yapılmıştır." denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel İstanbul'da isyan ettiren metro arızası: Daha metroyu yönetemiyorlar…
        loading
        SON DAKİKA