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    • 23.06.2023 02:31
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    Bay Bay Kemal sağ kolunu ezdirmedi! İmamoğlu - Bülent Kuşoğlu polemiğine Kılıçdaroğlu da müdahil oldu: "Saygısız Ekrem" yakıştırması

    CHP tansiyonu yüksek oldukça gergin günlerden geçiyor. Ekrem İmamoğlu ile Bület Kuşoğlu arasında yaşanan polemiğe Kemal Kılıçdaroğlu da müdahil oldu. Sağ kolu Kuşoğlu'nu koruyan bir tutum sergileyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na 'saygısızsın' mesajı gönderdi. Bay Bay Kemal konuya ilişkin "Aralarında tartışabilirler ama şunu rahatlıkla söyleyeyim, eğer kişiler partilerine saygı gösteriyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’dan İmamoğlu’na ’saygısız’ yakıştırması

    CHP'yi 'değişim' sancısı tuttu. Defaatle 'Değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı.

    CHP lideri bugün katıldığı yayında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" sözleriyle İmamoğlu'nu bombaladı.


    Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra da "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.



    CHP liderinin gündeminde Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kuşoğlu arasında geçen polemikte vardı...



    İMAMOĞLU'NA 'SAYGISIZ' YAKIŞTIRMASI...
    Ekrem İmamoğlu'na 'saygısız' imasında bulunan Bay Bay Kemal, "Parti içi tartışmalara girmem. Bu bir genel başkana yakışmaz. Aralarında tartışabilirler ama şunu rahatlıkla söyleyeyim, eğer kişiler partilerine saygı gösteriyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Biz yerel seçimlerde belediye başkanı sayısını artırmak zorundayız. Odaklanacağımız nokta budur" dedi.

    Peki Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu arasında ne yaşanmıştı?

    Gelin hep beraber hatırlayalım;

    Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi. Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.

    İMAMOĞLU'NA AYAR
    Öte yandan Kuşoğlu, "Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" diyerek Ekrem İmamoğlu'na ayar verdi.

        İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU MURAT ONGUN'DAN OLAY HAREKET
        Kuşoğlu'na karşı hamle Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan geldi.

        KUŞOĞLU'NUN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ
        Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi. Bu durum İmamoğlu - Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.



        Tam da bu noktada CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan çarpıcı bir çıkış daha geldi.

        Kılıçdaroğlu'nun "Bu geminin kaptanı benim" mesajını destekleyen Kuşoğlu, "CHP okyanusları açan bir transatlantiktir. Her CHP'li gibi korumaya çalıştığımız Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi olan CHP'nin tüzel kişiliğidir. CHP'nin tüzel kişiliğini Kemal Kılıçdaroğlu temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.



        İMAMOĞLU'NA 'SINIRI AŞMA' MESAJI: "BEN ONUN AĞABEYİYİM"
        "Korumaya çalıştığımız CHP'nin tüzel kişiliği"         deyip Kılıçdaroğlu'nu "CHP'nin tüzel kişiliğinin temsilcisi" olarak gösteren Kuşoğlu bir kez daha İmamoğlu'na 'sınırı aşma' mesajı gönderdi.

        İmamoğlu'na yönelik açıklamaları sorulan Kuşoğlu, "Söylediklerim eleştiri değil öneridir, kaldı ki demokratik bir partiyiz eleştiri de olabilir ama tam ismi öneridir. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ağabeyiyim" dedi.
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        Haberler Güncel Bay Bay Kemal sağ kolunu ezdirmedi! İmamoğlu - Bülent Kuşoğlu polemiğine Kılıçdaroğlu da müdahil oldu: "Saygısız Ekrem" yakıştırması
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