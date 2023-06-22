Bay Bay Kemal sağ kolunu ezdirmedi! İmamoğlu - Bülent Kuşoğlu polemiğine Kılıçdaroğlu da müdahil oldu: "Saygısız Ekrem" yakıştırması

CHP'yi 'değişim' sancısı tuttu. Defaatle 'Değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı.
CHP lideri bugün katıldığı yayında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" sözleriyle İmamoğlu'nu bombaladı.
Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra da "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.
CHP liderinin gündeminde Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kuşoğlu arasında geçen polemikte vardı...
İMAMOĞLU'NA 'SAYGISIZ' YAKIŞTIRMASI...
Ekrem İmamoğlu'na 'saygısız' imasında bulunan Bay Bay Kemal, "Parti içi tartışmalara girmem. Bu bir genel başkana yakışmaz. Aralarında tartışabilirler ama şunu rahatlıkla söyleyeyim, eğer kişiler partilerine saygı gösteriyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Biz yerel seçimlerde belediye başkanı sayısını artırmak zorundayız. Odaklanacağımız nokta budur" dedi.
Peki Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu arasında ne yaşanmıştı?
Gelin hep beraber hatırlayalım;
Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi. Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.
İMAMOĞLU'NA AYAR
Öte yandan Kuşoğlu, "Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" diyerek Ekrem İmamoğlu'na ayar verdi.