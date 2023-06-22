Bay Bay Kemal sağ kolunu ezdirmedi! İmamoğlu - Bülent Kuşoğlu polemiğine Kılıçdaroğlu da müdahil oldu: "Saygısız Ekrem" yakıştırması

CHP'yi 'değişim' sancısı tuttu. Defaatle 'Değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı.



CHP lideri bugün katıldığı yayında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" sözleriyle İmamoğlu'nu bombaladı.



Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra da "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.