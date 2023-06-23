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    • 23.06.2023 17:20
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    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Mevki peşinde koşmaktan İstanbul'a hizmet etmeyi unuttu

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP içi koltuk savaşlarıyla uğraşmaktan İstanbul'u unutan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. İmamoğlu'nun makam, mevki peşinde koşmaktan İstanbul'a hizmet etmeyi unuttuğunu vurgulayan Kabaktepe, "Başka makamlar, hevesler CHP’li İBB Başkanını ne yazık ki İstanbul’dan koparmış. Oysa İstanbul; sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul; sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir." dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İstanbul’a hizmet etmeyen İmamoğlu’na tepki

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun guguk kuşu gibi yuva yapmadığını hazıra konduğuna yönelik bir benzetme yapan Kabaktepe, İmamoğlu ve ekibnin şu an sahiplendikleri projelerin AK Parti döneminde yapıldığını işaret ederek, 'Guguk Kuşu Siyaseti' yapıyorlar dedi. Kabaktepe, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de il il gezerek miting yapan İmamoğlu'nu "Bir kere olsun İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB başkanı, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmedi." diyerek eleştirdi.

    İMAMOĞLU DONEMİ İSTANBUL'UN KAYIP DÖNEMİ

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonunda hezimete uğrayınca İstanbul'u hatırladığını ve demokrasi şöleni düzenlemeye karar verdiğini ifade eden Kabaktepe şu ifadelere yer vedi:

    "CHP'li İBB Başkanı yine şaşırtmadı.Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İmamoğlu için görünen o ki; görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adaylığı için harcamış olmakla yetinmeyecek, son sekiz ayını da parti genel başkanlık hevesi ve kavgası için harcayacak."

    İSTANBULLULARA HİZMET ETMEDİ

    "Bir kere olsun İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB başkanı, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmedi.Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul; sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul; sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul; sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir."

        İmamoğlu'nun İBB bütçesini bir evin bütçesi gibi yönettiği sözlerine tepki gösteren Kabaktepe, "Sayın İmamoğlu; İBB bütçesini bir evin bütçesi gibi yönettiğinizi söylemişsiniz! İstanbullular adına soruyoruz: Ev bütçenizde de gelirinizin çoğunu kendi reklamınıza ve tanıtımınıza mı ayırıyorsunuz? İstanbul'u Adil bir yönetim ile yönettiğinizi söylemişsiniz! İstanbullular adına soruyoruz: 20 bine yakın İBB çalışanını "namus" sözü vermenize rağmen siyasi görüşlerinden dolayı işinden ettiniz. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Daha yeşil bir İstanbul için çalışıyoruz demişsiniz! Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Parkı'na karşı çıkarak mı daha yeşil İstanbul için çalışıyorsunuz? Yaratıcı bir yönetimle İstanbul için çalışıyoruz demişsiniz İstanbul'un geleceği olan yatırımları ve projeleri durdurarak, metro tünellerini toprakla doldurarak mı yaratıcı çalışmalar yapıyorsunuz?"

        "Anlamakta zorlanmıyoruz, zira artık ciddiye almıyoruz. İstanbullular her şeyin farkında, İstanbullular kimin eser ve hizmet siyaseti yaptığını, kimin merdiven siyaseti yaptığını görüyor. Bu yüzden bütün İstanbul hep birlikte eser ve hizmet siyaseti için YENİDEN İSTANBUL diyor." ifadelerini kullandı.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Mevki peşinde koşmaktan İstanbul'a hizmet etmeyi unuttu
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