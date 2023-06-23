AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Mevki peşinde koşmaktan İstanbul'a hizmet etmeyi unuttu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun guguk kuşu gibi yuva yapmadığını hazıra konduğuna yönelik bir benzetme yapan Kabaktepe, İmamoğlu ve ekibnin şu an sahiplendikleri projelerin AK Parti döneminde yapıldığını işaret ederek, 'Guguk Kuşu Siyaseti' yapıyorlar dedi. Kabaktepe, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de il il gezerek miting yapan İmamoğlu'nu "Bir kere olsun İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB başkanı, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmedi." diyerek eleştirdi.
İMAMOĞLU DONEMİ İSTANBUL'UN KAYIP DÖNEMİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonunda hezimete uğrayınca İstanbul'u hatırladığını ve demokrasi şöleni düzenlemeye karar verdiğini ifade eden Kabaktepe şu ifadelere yer vedi:
"CHP'li İBB Başkanı yine şaşırtmadı.Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İmamoğlu için görünen o ki; görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adaylığı için harcamış olmakla yetinmeyecek, son sekiz ayını da parti genel başkanlık hevesi ve kavgası için harcayacak."
İSTANBULLULARA HİZMET ETMEDİ
"Bir kere olsun İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB başkanı, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmedi.Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul; sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul; sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul; sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir."