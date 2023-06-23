Yandaşı, fondaşı, FETÖ medyası... Alayı patladı! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “numune ve analiz” iddialarına yanıt

CHP ve muhalefet güdümündeki yandaş medyanın yalanlarının ardı arkası kesilmiyor.
Bu durumun son örneği Tarım ve Orman Bakanlığı'nı hedef alan "Pide, lahmacun ve böreğe her türlü hayvan eti karıştırılacak" yalanı ile bir kez daha tescillendi.
YALANLARIN 'SÖZCÜ'SÜ
CHP yandaşı Sözcü, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 81 ile yazı gönderdiğini iddia edip "Pide, lahmacun, börek ve benzeri ürünleri üretenlerin iç harç olarak kullandıkları malzemeye domuz ve tek tırnaklı hayvan eti dışında her türlü hayvan etinin ve sakatatlarının karıştırılması söz konusu emir ile güvence altına alındı" yalanını yaydı.
FONDAŞ YENİÇAĞ
İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi de söz konusu yalanı manşetine taşıdı. Gazete, "Pide, lahmacun ve böreğe her türlü hayvan eti karıştırılacak. Hem de bakanlık emriyle" başlığını kullandığı haberde skandal bir algı operasyonu yaptı.