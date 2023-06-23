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    • 23.06.2023 23:27
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    • 23.06.2023 23:37
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    Yandaşı, fondaşı, FETÖ medyası... Alayı patladı! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “numune ve analiz” iddialarına yanıt

    Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bakanlıktan “numune ve analiz” iddialarına yanıt

    CHP ve muhalefet güdümündeki yandaş medyanın yalanlarının ardı arkası kesilmiyor.

    Bu durumun son örneği Tarım ve Orman Bakanlığı'nı hedef alan "Pide, lahmacun ve böreğe her türlü hayvan eti karıştırılacak" yalanı ile bir kez daha tescillendi.



    YALANLARIN 'SÖZCÜ'SÜ
    CHP yandaşı Sözcü, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 81 ile yazı gönderdiğini iddia edip "Pide, lahmacun, börek ve benzeri ürünleri üretenlerin iç harç olarak kullandıkları malzemeye domuz ve tek tırnaklı hayvan eti dışında her türlü hayvan etinin ve sakatatlarının karıştırılması söz konusu emir ile güvence altına alındı" yalanını yaydı.



    FONDAŞ YENİÇAĞ
    İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi de söz konusu yalanı manşetine taşıdı. Gazete, "Pide, lahmacun ve böreğe her türlü hayvan eti karıştırılacak. Hem de bakanlık emriyle" başlığını kullandığı haberde skandal bir algı operasyonu yaptı.



        FETÖ MEDYASI DURUR MU!
        Algı operasyonu olur da FETÖ'cü haşhaşiler durur mu... FETÖ medyası da lahmacun ve pide yalanını haberleştirip yaymaya çalıştı.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
        Gelişme üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması şöyle:

        "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        Bakanlığımızca yıllık numune alma denetim programına göre toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcından hem de son üründen numune alınmaktadır. Ancak henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasında sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık vb. bileşenler kullanılabilen pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınması zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır.

        Pide, lahmacun, börek vb. ürünler et ürünleri kapsamında değil yemek kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu ürünlere bitkisel (sebze, meyve) ve hayvansal (kırmızı et, kanatlı eti, balık vb.) bileşenler katılabilmektedir. Hatta tüketici taleplerine göre farklı bileşenler de kullanılabilmektedir. Bu nedenle henüz hazırlık aşamasında olan bir gıda için değerlendirme yapmak yanlış uygulamalara neden olabilmektedir.

        Söz konusu talimat; toplu tüketim yerlerinde pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin harcında kanatlı eti hariç tek tırnaklı ve domuz eti aranmasına dair kontrollere devam edilmesi, son üründe ise tek tırnaklı ve domuz eti dahil tüm kontrollerin yapılması yönündedir.

        Toplu tüketim yerlerinde tüketicilere sunulan her türlü gıda maddelerinin bileşenlerinin kontrol görevlilerimize ve talep etmeleri halinde tüketicilere bildirilmesi zorunludur.

        Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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        Faiz kararının ardından önemli toplantı
        Haberler Güncel Yandaşı, fondaşı, FETÖ medyası... Alayı patladı! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “numune ve analiz” iddialarına yanıt
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