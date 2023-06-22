Akşener'in 'CHP'siz yerel seçim' ve 'İmamoğlu' planı sonrası Kılıçdaroğlu pozisyon aldı! "26'lı masa" resti: "İttifak yokmuş gibi çalışın"

Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.



Ekremci Sözcü TV'nin kadrolu yorumcularından yandaş İsmail Saymaz, Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyuracağını kulis bilgisi olarak paylaştı.



Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi. Böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterdi.





YEREL SEÇİMLERE 'AYRI GİRECEĞİZ' RESTİ: "İYİ PARTİ OLARAK SEÇİM VE BELEDİYE KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır" diyen Akşener'in kurmayı, İYİ Parti olarak seçim kazanmak istediklerini belirterek "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı da verdi. Ümit Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İYİ Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İYİ Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.



Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez de "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı" çıkışını yaptı.