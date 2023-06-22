Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2023 23:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2023 23:32
    ABONE OL

    Akşener'in 'CHP'siz yerel seçim' ve 'İmamoğlu' planı sonrası Kılıçdaroğlu pozisyon aldı! "26'lı masa" resti: "İttifak yokmuş gibi çalışın"

    28 Mayıs sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Meral Akşener'in 'İmamoğlu' , İYİ Parti'nin de 'CHP'siz yerel seçim' planı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon aldı. Daha evvelden söylediği 16'lı masa çıkışına İYİ Parti kadrolarından gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek rest çekti. "Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" diyen Bay Bay Kemal, ittifakın dağıldığını resmen ilan etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu pozisyon aldı! Akşener’e ’İYİ’ rest

    Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.



    Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, defaatle 'değişim' çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.

    Bu durum sonrası gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Bay Bay Kemal, "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurguladı.

    Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.

    Ekremci Sözcü TV'nin kadrolu yorumcularından yandaş İsmail Saymaz, Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyuracağını kulis bilgisi olarak paylaştı.

    Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi. Böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterdi.



    YEREL SEÇİMLERE 'AYRI GİRECEĞİZ' RESTİ: "İYİ PARTİ OLARAK SEÇİM VE BELEDİYE KAZANMAK İSTİYORUZ"
    "Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır"     diyen Akşener'in kurmayı, İYİ Parti olarak seçim kazanmak istediklerini belirterek "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı da verdi. Ümit Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İYİ Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İYİ Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

    Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez de "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı" çıkışını yaptı.




        İYİ PARTİ'NİN 'CHP'SİZ YEREL SEÇİM' PLANI SONRASI KILIÇDAROĞLU POZİSYON ALDI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifakın bittiğini kanıtlar nitelikte bir açıklama geldi.

        İYİ Parti kanadından gelen 'ittifak sonlandı', 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' mesajları üzerine günün koşullarına göre değerlendirme yapacaklarını vurgulayan Bay Bay Kemal, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" şeklinde konuştu.

        İYİ PARTİ'YE BİR REST DAHA: "6 DEĞİL, 16 DEĞİL, 26'LI MASA KURARIM"
        Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek İYİ Parti ve diğer oluşumlardan şahsına yönelik gelen tepkilere rest çekti.

        EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇIKIŞINDA AKŞENER PARMAĞI
        Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkışa dikkat çekmekte fayda var.

        İmamoğlu'nun değişim söylemlerini destekleyen Akşener, "Kılıçdaroğlu'suz CHP" planları yaptığı, kurmaylarının da bu doğrultuda hareket ettiği kulislerde konuşulanlar arasında.

        Genel Başkanlığa oturamaması durumunda partide tamamen saf dışı kalacak İmamoğlu'nun ise yeni parti hazırlıkları kapsamında çalışmalara başlaması güçlü ihtimal. Geride bıraktığımız gün kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'ın kurulacak yeni partide görev alması bekleniyor.

        Gazeteci Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etmişti.

        Taylan Yıldız'ın istifasının ve yeni parti hazırlıklarının arkasında Akşener'in yönlendirmesinin olabileceği kulislerde konuşulan bir başka detay...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na bombardıman!
        Haberler Güncel Akşener'in 'CHP'siz yerel seçim' ve 'İmamoğlu' planı sonrası Kılıçdaroğlu pozisyon aldı! "26'lı masa" resti: "İttifak yokmuş gibi çalışın"
            loading
            SON DAKİKA