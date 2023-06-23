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    • 23.06.2023 17:12
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    CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne çıkıyor: Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum

    Daha önce CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Kararın ardından 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Özcan flaş açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Özcan, "Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bu da Tanju’nun ’adalet’ yürüyüşü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemiyor.

    TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ
    Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı isteniyor. CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün MYK toplantısının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

    KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
    Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.



    Bolu Belediye Başkanı, büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

    Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.

    'BALYOZ SANIKLARINDAN DAHA KÖTÜ DURUMDA HİSSEDİYORUM'
    Disipline sevk edilmesinin kesin sebebinin açıklanmadığını belirten Başkan Özcan, "Sosyal medya paylaşımlarım ve bazı yerlerde konuşmalarımla ilgili ihracım isteniyor. Hangi tarihli konuşma bu, hangi tarihli paylaşım? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü yok. Sosyal medyama baktım, paylaşımım var birçok konuda. Ama Ben Hemşireler Günü'nü kutlayan paylaşımımdan dolayı mı Yüksek Disiplin Kurulu'na verildim, değişim istiyorum dediğim için mi? Bu bile belli değil. Kendimi Ergenekon, Balyoz sanıklarından daha kötü durumda hissediyorum. Onlara en azından uyduruk da olsa bir suçlama yöneltilmişti. Bana yöneltilen suçlama ne, Tıp Bayramı'nı kutlamak mı? Şehit olan askerimize taziye dileklerimizi iletmem mi? Hangi paylaşımımdan dolayı yargılanıyorum ben" dedi.

    'BU YÜRÜYÜŞÜ HAKKI YENEN PARTİ ÜYELERİ İÇİN YAPIYORUM'
    Gerçekleştirmeyi planladığı yürüyüşün sebeplerini açıklayan Özcan, "Değişim ve adalet temalı yürüyüşümüzden ne bekliyoruz. Bir, partimizin fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyoruz yürüyerek. Kuruluş felsefesine dönülmesini önermek, sağlamak için bu yürüyüşü başlatıyorum. İki, bu yürüyüşü hakkı yenen parti üyeleri için yapıyorum. Birçok alanda hakkı yenen. Hiçbir konuda fikri sorulmayan ama her kaybedilen seçimde sorumlu tutulan il ve ilçe başkanlarının hakkını savunmak için yürüyorum. Yağmurda, çamurda, gece gündüz demeden çalışan, hiçbir hedefi başarılı olmaktan başka olmayan, koltuk sevdası olmayan partinin emektar kadınları için yürüyorum. Gece eksi 5 derece bayrak asan bu partinin genç kadrolar için, gençlik kolları için yürüyorum. 30-35 senedir milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapanların gençlerin önünü açacağı bir demokratik tüzük için yürüyorum. Artık 30-35 yıldır o işleri yapıp, koltukları kimseye bırakmayanların saltanatına son verip, gençlere fırsat eşitliği yapmak için bu yürüyüşü yapıyorum. Ümidini yitiren gençlerin, ümidini yeşertecek bir değişimin fitilini ateşlemek için bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

        "SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU DEĞİŞİME ZORLAMAK İÇİN YÜRÜYORUM"
        Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimi için yürüyeceğini söyledi.

        Özcan, "Kendi kurduğu 6'lı masada, siyasi rüşvetle kendini cumhurbaşkanı adayı ilan ettiren, oylarının toplamı yüzde 1 bile etmeyen 4 partiye, parti emekçilerinin hakkını yemek suretiyle 38 milletvekili veren Sayın Kılıçdaroğlu'nu değişime zorlamak için yürüyorum." dedi.

        Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Özcan, "13 senedir bu basiretsiz, beceriksiz, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olan, tek adam rejimine son veremediği halde koltuktan kalkmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum." şeklinde konuştu.

        SON DÖNEMDE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ
        Tanju Özcan son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunuyordu.

        "KRAL ÇIPLAK"
        Son olarak Kılıçdaroğlu'na destek veren 81 il Başkanını ve Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan Tanju Özcan, "Canan Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum. 'Çevir kazı yanmasın' gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; "Suç birazda bizim" anlamına gelecek sözler söyletilmiş. Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. "KRAL ÇIPLAK" Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NA 16'LI MASA TEPKİSİ

        Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" sözünü eleştiren Tanju Özcan, "Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        FETÖ'CÜLER CİRİT ATIYOR
        Özcan son olarak dün katıldığı bir programda CHP yönetimini hedef alarak partide FETÖ'cülerin cirit attığını söyledi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne çıkıyor: Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum
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