CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne çıkıyor: Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemiyor.

TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı isteniyor. CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün MYK toplantısının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.