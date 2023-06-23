Fondaş Enver Aysever merhum Necmettin Erbakan'ı hedef aldı! Haddini aşan sözler: Bilim karşıtı, gerici

Arkadaşımızın Türkiye'nin cehaletindeki en ön sıralarında yaptığı görev, babasının bize 'illallah' dedirten durumundan sonra bir de kendisinin başımıza bela olması büyük bir felaket. Ne yapacağız bilmiyorum?"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Enver Aysever'in Necmettin Erbakan hakkındaki cahilce konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı Necmettin Erbakan'ın ileri düzey bir makine mühendisi olduğunu, ilk yerli motor üretimi Gümüş Motor A.Ş'yi kurduğunu hatırlattı.