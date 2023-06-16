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    • 16.06.2023 16:49
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    Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tanju Özcan'a heykel yanıtı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapın

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a anlamlı bir yanıt geldi!Seçimler öncesi Başkan Erdoğan’ın tekrar seçilmesi halinde heykelini diktireceğini açıklayan Tanju Özcan, yaşayan bir kişinin heykelinin dikilmesi için kendi rızası olması gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanlığına mektup yazdı. Erdoğan’a hitaben yazılan mektuba Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından verilen cevapta, "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususuna vurgu yaparak, heykelinin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Heykeli bırak Tanju

    Hizmet belediyeciliği yerine 'heykel' belediyeciliğiyle gündeme gelen CHP'li belediyeler yine 'heykel' meselesiyle gündemde... Ancak mesele bu kez diğerlerinden farklı.

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulundu.

    Seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanmasının ardından Tanju Özcan'a 'sözünü tut' çağrıları yapıldı.

    TANJU ÖZCAN BAŞKAN ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI
    Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

    Özcan'ın Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta "Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI YANIT
    Özcan'ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi.

        Mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususuna vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."

        Özcan konuya ilişkin daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tanju Özcan'a heykel yanıtı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapın
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