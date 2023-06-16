Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tanju Özcan'a heykel yanıtı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapın

Hizmet belediyeciliği yerine 'heykel' belediyeciliğiyle gündeme gelen CHP'li belediyeler yine 'heykel' meselesiyle gündemde... Ancak mesele bu kez diğerlerinden farklı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulundu.
Seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanmasının ardından Tanju Özcan'a 'sözünü tut' çağrıları yapıldı.
TANJU ÖZCAN BAŞKAN ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI
Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.
Özcan'ın Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta "Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI YANIT
Özcan'ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi.