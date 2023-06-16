Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tanju Özcan'a heykel yanıtı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapın

Hizmet belediyeciliği yerine 'heykel' belediyeciliğiyle gündeme gelen CHP'li belediyeler yine 'heykel' meselesiyle gündemde... Ancak mesele bu kez diğerlerinden farklı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulundu.

Seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanmasının ardından Tanju Özcan'a 'sözünü tut' çağrıları yapıldı.