Son dakika: CHP'den Tanju Özcan kararı çıkmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan ilişkisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikten sonra farklı bahanelerle kesin ihracı istenerek CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
KARARA VARILAMADI
Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.
26 EYLÜL'DE TOPLANACAKLAR
Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.
Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.
NEDEN TANJU ÖZCAN'IN İHRACI İSTENİYOR?
CHP ihracın sebebinin Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklinde skandal ifadeler olduğunu bildirirken takvim.com.tr meselenin aslını yazmıştı.
Tanju Özcan'ın HDP ile yaşadığı tartışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweet ihraç istemine sebep oldu. Tanju Özcan takvim.com.tr'yi doğrulayan açıklamalar yaptı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.
TANJU ÖZCAN DAHA ÖNCE DE KADINLARI HEDEF ALAN İFADELER KULLANMIŞTI
Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİNCE YANDI
Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti.