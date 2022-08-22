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    • 22.08.2022 17:22
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    Son dakika: CHP'den Tanju Özcan kararı çıkmadı!

    Son dakika haberleri... CHP'nin HDP ile olan ilişkisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikten sonra farklı bahanelerle kesin ihracı istenerek CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar çıkmadı. Dosya 26 Eylül'de yeniden görüşülecek.

    CHP’den Tanju Özcan kararı çıkmadı!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan ilişkisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikten sonra farklı bahanelerle kesin ihracı istenerek CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    KARARA VARILAMADI
    Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.

    26 EYLÜL'DE TOPLANACAKLAR
    Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.

    Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.

    NEDEN TANJU ÖZCAN'IN İHRACI İSTENİYOR?
    CHP ihracın sebebinin Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklinde skandal ifadeler olduğunu bildirirken takvim.com.tr meselenin aslını yazmıştı.

    Tanju Özcan'ın HDP ile yaşadığı tartışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweet ihraç istemine sebep oldu. Tanju Özcan takvim.com.tr'yi doğrulayan açıklamalar yaptı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.

    TANJU ÖZCAN DAHA ÖNCE DE KADINLARI HEDEF ALAN İFADELER KULLANMIŞTI
    Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİNCE YANDI
    Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti.



        CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği "yüreğin yetiyorsa aday ol" sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklenmişti.

        "SİYASET İDDİA İŞİDİR"
        Özcan, "Sayın Genel Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!" demişti.



        HDP'Yİ MEMNUN ETME KARARI
        İhracın bir diğer ve önemli sebebi de 6'lı masanın gizli ortağı olan HDP'nin iyiden iyiye CHP'nin içine girdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlığa girişmesi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceğinin konuşulduğu da ifade edilmişti.

        Kılıçdaroğlu Özcan'ın ihracı ile, hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi.

        ÖZCAN TAKVİM.COM.TR'Yİ DOĞRULADI
        Tanju Özcan CHP'ye yakın İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar ile takvim.com.tr'yi doğruladı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.

        DİSİPLİNE VERİLME SEBEBİM O TWEET VE HDP
        Özcan şunları söyledi:

        "Gücüme giden şu oldu: Deselerdi ki, 'Genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disiplinine aykırı hareket ediyor', eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri..."

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