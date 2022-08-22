Son dakika: CHP'den Tanju Özcan kararı çıkmadı!





HDP'Yİ MEMNUN ETME KARARI

İhracın bir diğer ve önemli sebebi de 6'lı masanın gizli ortağı olan HDP'nin iyiden iyiye CHP'nin içine girdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlığa girişmesi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceğinin konuşulduğu da ifade edilmişti.

Kılıçdaroğlu Özcan'ın ihracı ile, hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi.

ÖZCAN TAKVİM.COM.TR'Yİ DOĞRULADI

Tanju Özcan CHP'ye yakın İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar ile takvim.com.tr'yi doğruladı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİNE VERİLME SEBEBİM O TWEET VE HDP

Özcan şunları söyledi:

"Gücüme giden şu oldu: Deselerdi ki, 'Genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disiplinine aykırı hareket ediyor', eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri..."