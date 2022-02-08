CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 11 milletvekiline skandal erken seçim çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin skandallara imza atan başkanı Tanju Özcan, sığınmacılara su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren ırkçı bir karara imza atmıştı.
ARA SEÇİM KARARI ALINIR
Türkiye'deki sığınmacılara karşı ırkçı söylemleriyle kamuoyunda gündem olmaya çalışan CHP'li Özcan, TBMM'de 11 milletvekilinin istifası durumunda boş koltuk sayısının 30'a ulaşacağını, bu durumda ara seçim kararı alınmak zorunda kalınacağını belirterek muhalefete çağrı yaptı.
Özcan, "Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır" dedi.
MİLLETİN İRADESİNİ AYAK OYUNLARINA ALET ETTİ
İstifa etmesi gereken illeri de tek tek açıklayan, Özcan, "Bu 11 cesur yürekli kim olabilir? Ankara 1. bölgeden bir arkadaşımız, İzmir'de iki bölge var, birer kişi, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırklareli, Balıkesir, Hatay'dan birer arkadaşımız..." diyerek milletin iradesini yok saydı.
KENDİ KENDİNİ YALANLADI
Muhalefet liderlerinin bu kararı aldırması durumunda yapılacak ara seçimde Türkiye seçmeninin yüzde 56'sının oy kullanacağını belirten Özcan bu yüzden Başkan Erdoğan'ın erken seçim kararı almak zorunda kalacağını iddia ederek, "Bu bir ara seçim olmaz, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.