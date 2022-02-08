CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 11 milletvekiline skandal erken seçim çağrısı!

MİLLETİN İRADESİNİ AYAK OYUNLARINA ALET ETTİ

İstifa etmesi gereken illeri de tek tek açıklayan, Özcan, "Bu 11 cesur yürekli kim olabilir? Ankara 1. bölgeden bir arkadaşımız, İzmir'de iki bölge var, birer kişi, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırklareli, Balıkesir, Hatay'dan birer arkadaşımız..." diyerek milletin iradesini yok saydı.



KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Muhalefet liderlerinin bu kararı aldırması durumunda yapılacak ara seçimde Türkiye seçmeninin yüzde 56'sının oy kullanacağını belirten Özcan bu yüzden Başkan Erdoğan'ın erken seçim kararı almak zorunda kalacağını iddia ederek, "Bu bir ara seçim olmaz, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.