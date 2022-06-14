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    • 14.06.2022 10:33
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    • 14.06.2022 11:15
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi yandı: CHP'den Tanju Özcan için kesin ihraç talebi! HDP'yi memnun etme kararı...

    Son dakika haberleri... Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Tanju Özcan son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'adaylık' çıkışı yaparak "siyaset iddia işidir" demişti. Tanju Özcan'ın daha önce HDP ile yaptığı tartışmalar da bilinirken Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi yapması, 'hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi' şeklinde yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Tanju Özcan için kesin ihraç talebi

    Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şöyle dedi:

    "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır.

    Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

    GERÇEK BAŞKA
    İhraç isteminin Özcan'ın belediye meclisinde yaptığı rezillik olduğunu iddia edildi ancak gerçek başka...

    TANJU ÖZCAN DAHA ÖNCE DE KADINLARI HEDEF ALAN İFADELER KULLANMIŞTI
    Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİNCE YANDI
    Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti.



    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği "yüreğin yetiyorsa aday ol" sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklenmişti.

        "SİYASET İDDİA İŞİDİR"
        Özcan, "Sayın Genel Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!" şeklinde, duyanlara "delidir, ne yapsa yeridir" dedirtecek bir açıklamada bulundu.




        CHP'nin ırkçı ve yabancı düşmanı belediye başkanının, kendisine siyasi alan açmak ve tüm ilgileri üzerine toplamak için yaptığı bu çıkışta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da skandal sözlerle hedef alması da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

        HDP'Yİ MEMNUN ETME KARARI
        CHP'nin HDP ile yakınlaştığı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye karşı pazarlığa tutuştukları bilinirken Tanju Özcan'ın ihracının istenmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu. Öyle ki Özcan'ın HDP ile yaptığı tartışmalarda hafızalardaki yerini korurken Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi yapması, 'hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi' şeklinde yorumlandı.

        ÖZCAN-HDP KAVGASI
        Geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Kararın kesin ve geri dönülemez" olduğuna dair bir açıklama yaptı. Özcan'ın bu açıklaması sonrasında kimi HDP'li vekiller, Özcan'a tepki gösterdi.

            "HEM BELEDİYELERİ ALIN, HEM DEMİRTAŞ'I SEVENLERİ İŞTEN ATIN"
            O tepkilerin ilki, HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'dan geldi. Aslan, "Mahire Yentür, Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldı. Başkan Tanju Özcan, 'Kararımız kesin ve geri dönülemez' dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atın şaşırmadık." dedi.

            GERGERLİOĞLU İLE DE TARTIŞMA YAŞADI
            HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, "Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!! İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek isteyene kulağımız açıktır." ifadelerini kullandı.

            ÖZCAN HDP'YE SERT YÜKLENDİ: KANDİL'İN KİRALIKLARI
            Tanju Özcan da, bu açıklamaların ardından Gergerlioğlu üzerinden tüm HDP'lilere resti çekti. Özcan, "Bana ırkçı, faşist diyenler şunu iyi bilsinler. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz öğrenin; Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…" dedi.

            CHP'li Tanju Özcan, son olarak tehditler aldığını duyurdu. HDP Genel Merkezi resmi Twitter hesabını etiketleyen Özcan, "HDP'li bazı vekillerin provokasyonuyla çok sayıda haddini bilmez bölücünün tehdidine maruz kalıyorum. Eyy Kandilin kiralıkları; Tanju Özcan'ın herhangi bir kuldan korkacağını mı sanıyorsunuz!!!" diye yazdı.
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