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    • 12.06.2023 08:54
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    CHP kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bir talip daha! Özgür Özel'den olay çıkış

    Özgür Özel'den CHP'yi karıştıracak çıkış! 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' çıkışıyla adaylık için kolları sıvarken Kılıçdaroğlu, koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi. CHP'de Genel Başkanlık savaşını kızıştıracak son çıkış CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’in koltuğuna bir talip daha

    Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştıracak son çıkış CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırdı.

    CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ
    Mağlubiyetin şokunu atlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği Ekrem İmamoğlu oldu.

    İLK BAYRAM AÇAN EKREM İMAMOĞLU OLDU
    İBB Başkanı İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.

    PARTİ ÖRGÜTLERİNİ KENDİSİNE BAĞLADI
    Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi.

    KILIÇDAROĞLU 'İŞİNE BAK' DİYOR İMAMOĞLU KAŞIYOR: KARARLIYIM
    Kılıçdaroğlu'nun son olarak "İstanbul'a hizmet etmeli." dediği İmamoğlu son olarak dün "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle kavgayı alevlendirdi.

        KOLTUĞA BİR TALİP DAHA
        CHP'de Genel Başkanlık savaşını kızıştıracak son çıkış CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

        ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
        Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti.

        CHP yandaşı İsmail Saymaz'a açıklama yapan Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

        "PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"
        Özel şunları söyledi;
        "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.

        YENİ KADROLAR LAZIM
        Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek olan kadrolar gerekiyor.

        Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım.

        "DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"
        Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza."
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        Haberler Güncel CHP kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bir talip daha! Özgür Özel'den olay çıkış
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