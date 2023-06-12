CHP kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bir talip daha! Özgür Özel'den olay çıkış

Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştıracak son çıkış CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırdı.
CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ
Mağlubiyetin şokunu atlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği Ekrem İmamoğlu oldu.
İLK BAYRAM AÇAN EKREM İMAMOĞLU OLDU
İBB Başkanı İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.
PARTİ ÖRGÜTLERİNİ KENDİSİNE BAĞLADI
Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi.
KILIÇDAROĞLU 'İŞİNE BAK' DİYOR İMAMOĞLU KAŞIYOR: KARARLIYIM
Kılıçdaroğlu'nun son olarak "İstanbul'a hizmet etmeli." dediği İmamoğlu son olarak dün "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle kavgayı alevlendirdi.