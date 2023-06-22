Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu'na 'şov yapma sayemizde kazandın' ayarı! Öztrak'tan 'mevzuat' vurgulu 'delege bizde karar bizde' mesajı





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa CHP Genel Merkezi girdi...



ÖZTRAK'TAN İMAMOĞLU'NA BOMBALAR: "KİŞİSEL ŞOV YAPMA BİZİM SAYEMİZDE KAZANDIN" İMASI

Daha önce Ekrem İmamoğlu'na 'İşine bak, delege bizde karar bizde' resti çeken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun bu sabah yaptığı açıklamada kullandığı "Seçim kaybetme tecrübem yok" ifadesine "Seçimleri partimiz kazanır, partimiz kaybeder" sözleriyle tepki gösterdi.



Öztrak'ın İmamoğlu'na "Kişisel şov yapma, bizim sayemizde kazandın" imasında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Öztrak, İmamoğlu'nun, "4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke" iddiasına da yanıt verdi.