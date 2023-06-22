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    • 22.06.2023 20:16
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    Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu'na 'şov yapma sayemizde kazandın' ayarı! Öztrak'tan 'mevzuat' vurgulu 'delege bizde karar bizde' mesajı

    CHP'deki 'değişim' savaşında çatışmalar şiddetlendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına imzalattırdığı bildiride Ekrem İmamoğlu hedef alındı. Bildiri üzerine İmamoğlu isyan bayrağını çekip 'değişim' çağrısını yineledi. Söz konusu bildiriyi 81 değil 4 il başkanının imzaladığını iddia eden İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. İmamoğlu'nun bu sözlerine CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kişişel şov yapma, bizim sayemizde kazandın" imasında bulunarak İmamoğlu'na tepki gösterdi. "CHP’nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz" diyerek CHP'li İBB Başkanı'nı yalanlayan Öztrak, 'mevzuat' vurgusu yaparak İmamoğlu'na 'delege' ayarı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’deki iç savaş şiddetlendi! İmamoğlu’na bombardıman

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.



    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de "Topyekün değişim", "Gerekirse genel başkan gitmeli" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.


    "İŞİNE BAK EKREM, DELEGE BİZDE KARAR BİZDE" MESAJI
    Kılıçdaroğlu'nun A Takımı da bu süreçte İmamoğlu'na ayar üstüne ayar verdi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek" diyerek İmamoğlu'na "Delege bizde, karar bizde" resti çekti. "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak aleni bir şekilde CHP'li İBB Başkanı'na kapıyı kapattı.

        "GEREKİRSE 16'LI MASA KURARIM" DİYEN KILIÇDAROĞLU İL BAŞKANLARIYLA KARŞI KARŞIYA GELDİ
        Öte yandan CHP'deki 'değişim' kavgasına il başkanları da dahil oldu. Parti örgütlerini kendisine bağlayan "Gerekirse 16'lı masa kurarım" diyerek koltuktan kalkmayacağını belli eden Kemal Kılıçdaroğlu dün il başkanlarıyla karşı karşıya geldi. Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanları buna karşı çıktı.

        KILIÇDAROĞLU'NA İMZA VERİP İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDILAR
        Yaşananların ardından 'bir şekilde' ikna edilen il başkanları Kılıçdaroğlu için imza vererek, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

        İMAMOĞLU İSYAN ETTİ, BİR KEZ DAHA "DEĞİŞİM" DEDİ: "BİLDİRİYİ 81 DEĞİL 4 İL BAŞKANI HAZIRLADI" İDDİASI
        İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı. İl başkanlarının imza attığı bildiriyi değerlendiren CHP'li İBB Başkanı, "4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke" diyerek veryansın etti.

        KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA GÖNDERME: SEÇİM KAYBETME TECRÜBEM YOK
        İmamoğlu bir gazetecinin kendisine yönelttiği soru üzerinden Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Seçim kaybetme tecrübem yok" dedi, Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimetlere gönderme yaptı.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa CHP Genel Merkezi girdi...

        ÖZTRAK'TAN İMAMOĞLU'NA BOMBALAR: "KİŞİSEL ŞOV YAPMA BİZİM SAYEMİZDE KAZANDIN" İMASI
        Daha önce Ekrem İmamoğlu'na 'İşine bak, delege bizde karar bizde' resti çeken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun bu sabah yaptığı açıklamada kullandığı "Seçim kaybetme tecrübem yok" ifadesine "Seçimleri partimiz kazanır, partimiz kaybeder" sözleriyle tepki gösterdi.

        Öztrak'ın İmamoğlu'na "Kişisel şov yapma, bizim sayemizde kazandın" imasında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

        Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Öztrak, İmamoğlu'nun, "4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke" iddiasına da yanıt verdi.



            CHP Sözcüsü, "CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz" diyerek İmamoğlu'na şöyle ayar verdi;

            "Burada bir yanlış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi sonuç bildirgesini hazırlamak üzerine bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da bir dört kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu komite bir metin hazırlamış. Ondan sonra 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamışlar. CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz. "




            MEVZUAT VURGUSU YAPTI, İMAMOĞLU'NA 'DELEGE' AYARI VERDİ: "BOŞA KÜREK ÇEKME EKREM MESAJI"
            Partideki değişim tartışmalarıyla ilgili konuşan Öztrak, mevzuat vurgusu yaparak Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'delege bizde, kurultay bizde, boşa kürek çekme' mesajı verdi;

            "Başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz çok çalıştık ama kazanamadık. Buna çok üzüldük ama üzülmek yetmiyor. Şimdi ayağa kalkma, eksikleri ve hataları gidererek, üstümüzü silkeleyerek yeniden mücadeleye başlama vakti. Bu çerçevede parti içi yenilenme sürecini kavgayla değil ama demokrasinin gereği olarak tartışarak ve istişare ederek mevzuatın izin verdiği en hızlı şekilde tamamlayacağız.
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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu'na 'şov yapma sayemizde kazandın' ayarı! Öztrak'tan 'mevzuat' vurgulu 'delege bizde karar bizde' mesajı
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