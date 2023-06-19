Kılıçdaroğlu A Takımı pozisyon aldı! İmamoğlu'na 'Delege bizde, karar bizde' ayarı: Faik Öztrak'tan "İşine bak Ekrem" mesajı

EKREMCİLER KÜPLERE BİNDİ: "BU FAİK HANGİ DÜNYADA YAŞIYOR?"

Bu gelişme sonrası Ekremciler adeta küplere bindi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi.



Portakal, "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: ÖZTRAK'I DA GÖREVDEN ALIN

CHP yönetiminin insanları uyuttuğunu belirten Portakal, "Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hazır görevdeyken bu kişiyi (Öztrak) de görevden alırdım." dedi.