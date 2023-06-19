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    • 19.06.2023 21:35
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    Kılıçdaroğlu A Takımı pozisyon aldı! İmamoğlu'na 'Delege bizde, karar bizde' ayarı: Faik Öztrak'tan "İşine bak Ekrem" mesajı

    CHP'deki koltuk savaşı boyut kazanarak büyüyor. "Topyekün değişim" çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyen Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan 'delege' ayarı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek" diyerek İmamoğlu'na "Delege bizde, karar bizde" mesajı verdi. "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak aleni bir şekilde CHP'li İBB Başkanı'na kapıyı kapattı. Bu gelişme sonrası Ekremciler adeta küplere bindi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? İnsanlara palavra satıyor. Kılıçdaroğlu, Öztrak'ı görevden alsın" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK cephesinden İmamoğlu’na ’delege’ ayarı! İşine bak

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.


    Bu durum sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
    Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.

        İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: GEREKİYORSA GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ
        Ekrem İmamoğlu ise 'Önceliğim İstanbul' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Mesele İstanbul'dan ibaret değil' diyerek rest çekti. CHP'li İBB Başkanı bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Merzifon eşeği'ne benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak genel başkanına 'çekil' mesajı verdi.

        "Ne gerekiyorsa değişmeli" diyen Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?" sorusuna "Gerekiyorsa o da dahil… Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.




        EKREM İMAMOĞLU'NA 'YERİNİ BİL, İŞİNE BAK' MESAJI
        Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattındaki koltuk kavgasında topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Faik Öztrak da müdahil oldu.

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil' mesajı verdi.



        "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak, İmamoğlu'na 'delege' ayarı vermeyi de ihmal etmedi. CHP Sözcüsü, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek. Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir." dedi.

        "DELEGE BİZDE, ŞANSINI ZORLAMA EKREM"
        "Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir" diyen Faik Öztrak'ın İmamoğlu'na bir kez daha "Delege bizde, kurultay bizde, şansını zorlama" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

            İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
            Öte yandan Bay Bay Kemal'in Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'Delege bende kurultay bende istediğin kadar dene' mesajını hatırlamakta fayda var...

            Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza atmıştı.

            "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

            İmamoğlu - Kılıçdaroğlu hattındaki koltuk savaşını tüm detaylarıyla takip eden Takvim.com.tr, bu gelişmeyi "HODRİ MEYDAN EKREM" manşetiyle okurlarına aktarmıştı.


            BU MESAJ EKREM'E...
            CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu destekleyip hem Ekrem İmamoğlu'na "İstediğin kadar konuş, istediğin kadar dene... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı vermişti.

            EKREMCİLER KÜPLERE BİNDİ: "BU FAİK HANGİ DÜNYADA YAŞIYOR?"
            Bu gelişme sonrası Ekremciler adeta küplere bindi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi.

            Portakal, "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz" diye konuştu.

            KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: ÖZTRAK'I DA GÖREVDEN ALIN
            CHP yönetiminin insanları uyuttuğunu belirten Portakal, "Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hazır görevdeyken bu kişiyi (Öztrak) de görevden alırdım." dedi.
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            Türkiye’nin 11’i belli oldu!
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