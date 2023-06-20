İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'siz yol alacak! Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den masayı dağıtan açıklama

İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP'den bağımsız yol izlemenin hazırlıklarında...
Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi.
AKŞENER'İN SAĞ KOLU: "MİLLET İTTİFAKİ YASAL OLARAK SONLANDI"
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" açıklamasını yaptı.
Çömez, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yerel seçim çalışmalarına başladıklarını ilan ederek, "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı. Siyasi birlikteliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu neye evrilir, nasıl bir birliktelik olur bunu hep beraber göreceğiz. Liderlerin tasarrufu ile bu şekillenecek" dedi.
Turhan Çömez, "Şundan bütün kamuoyu emin olsun, doğru bir karar verilecek. Birliktelik olabilir, bunun nasıl olacağı önümüzdeki günlerde şekillenecek" dedi.