İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'siz yol alacak! Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den masayı dağıtan açıklama





AKŞENER'İN SAĞ KOLU: "MİLLET İTTİFAKİ YASAL OLARAK SONLANDI"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" açıklamasını yaptı.

Çömez, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yerel seçim çalışmalarına başladıklarını ilan ederek, "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı. Siyasi birlikteliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu neye evrilir, nasıl bir birliktelik olur bunu hep beraber göreceğiz. Liderlerin tasarrufu ile bu şekillenecek" dedi.



Turhan Çömez, "Şundan bütün kamuoyu emin olsun, doğru bir karar verilecek. Birliktelik olabilir, bunun nasıl olacağı önümüzdeki günlerde şekillenecek" dedi.