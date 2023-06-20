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    • 20.06.2023 22:21
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    İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'siz yol alacak! Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den masayı dağıtan açıklama

    İYİ Parti yerel seçimlere ayrı girme niyetini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" dedi. Akşener'in başdanışmanı Çömez'in bu sözleri sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’in başdanışmanından masayı dağıtan açıklama

    İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP'den bağımsız yol izlemenin hazırlıklarında...

    Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi.

    İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi.


    Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.



    AKŞENER'İN SAĞ KOLU: "MİLLET İTTİFAKİ YASAL OLARAK SONLANDI"
    Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" açıklamasını yaptı.

    Çömez, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yerel seçim çalışmalarına başladıklarını ilan ederek, "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı. Siyasi birlikteliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu neye evrilir, nasıl bir birliktelik olur bunu hep beraber göreceğiz. Liderlerin tasarrufu ile bu şekillenecek" dedi.

    Turhan Çömez, "Şundan bütün kamuoyu emin olsun, doğru bir karar verilecek. Birliktelik olabilir, bunun nasıl olacağı önümüzdeki günlerde şekillenecek" dedi.


        İYİ PARTİ'NİN CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI
        Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da açık etti.


        Akşener'in İmamoğlu ile birlikte hareket edeceği, değişim çağrılarını destekleyeceği kulislerde konuşulurken İYİ Partili kurmayların eylem ve söylemleriyle bu durumu desteklemesi dikkatlerden kaçmadı.
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        Haberler Güncel İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'siz yol alacak! Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den masayı dağıtan açıklama
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