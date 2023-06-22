CHP'de bir kavga daha! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirlerine girdi

CHP yandaşı Halk TV'den Seyhan Avşar'ın iddiasına göre iki isim birbirine girdi.

CHP yandaşı Avşar şunları yazdı;

"Kavganın odağında CHP'li iki önemli isim var. Bir tarafta CHP'nin A Takımındaki Engin Özkoç, diğer tarafta ise statükoyu korumaya çalışan Faik Öztrak. İki ismin arasında yaşanan gerilim bugünlerde herkesin konuştuğu bir konu.

İddiaya göre ikili arasındaki gerilim son günlerde belirgin bir hal aldı. Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu.

ÖZKOÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI ÖZTRAK RAHATSIZ OLDU

Kavganın nedeni ise parti örgütü meselesi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede "Örgütten sorumlu koodinatörlük" görevini Özkoç'a verdiği öne sürüldü. Hatta Özkoç bu görevi bir grup milletvekiliyle beraber yürütmeyi planlayarak bazı vekillerle telefonda görüştü. Yeni görevine ve yapacakları çalışmalara yönelik bilgilendirme dahi yaptı.