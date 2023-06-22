CHP'de bir kavga daha! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirlerine girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanırken parti içinde de herkes birbirine girdi.
Kılıçdaroğlu istifaya çağrılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başmkanı Tunç Soyer 'değişim' çıkışı yaptı.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Topyekün değişim" mesajı vererek "Genel Başkan da değişmeli" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğunu açıkça ilan etti.
12 seçim kaybetmesine rağmen koltuktan kalkmayan Kılıçdaroğlu ise "Mücadeleye devam edeceğim. Gerekirse 16'lı masa kurarım" çıkışını yaptı. Örgütleri kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu dün de il başkanları ile kriz yaşadı.
Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktı.
FAİK ÖZTRAK ENGİN ÖZKOÇ BİRBİRİNE GİRDİ
CHP krizlerle boğuşurken Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi de birbirine girdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı.
Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u örgütten sorumlu koordinatörlük görevine getirdi. Resmi olarak görevi almasa da Özkoç, hemen çalışmalara başladı ve bazı milletvekilleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yeni dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi vermeye başladı. Bu durumda rahatsız olan Öztrak ile Özkoç arasında gerilim tırmandı.